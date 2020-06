Willington Ortiz recordó cuando firmó en una servilleta su paso a Millonarios

Sobre el partido más memorable de lo que vivió en el club, señaló: “Los partidos cuando uno sale campeón no se borran de la memoria, es la culminación de todo el trabajo durante un año, entonces la felicidad es enorme y esos partidos quedan grabados”, recordando los títulos obtenidos en 1972 y 1978 con el cuadro azul.

“El partido final de la liga fue el clásico, 3-2 le ganamos a Santa Fe y quedamos campeón y fue una felicidad enorme por ganar el clásico y salir campeón, fue una alegría inmensa; uno se sale de la ropa de la felicidad”, enfatizó Willington.

Y siguió recordando otro momento de gloria con el cuadro capitalino: “Los dos equipos fuertes que disputaban los títulos eran Millonarios y Cali y se jugó el partido final con Cali en esa época y por diferencia de gol quedamos campeón”.

Asimismo, señaló quién fue el jugador con el que más disfrutó compartir cancha en el cuadro azul: “Alejandro Brand era un jugador muy talentoso e inteligente, jugar con él era una delicia. Es una lástima que se retiró tan joven por las lesiones”.

Y cerró hablando de la persona que lo ‘descubrió’ y le dio su primera oportunidad en el club bogotano: “Yo le debo muchísimo a don Jaime Arroyave, él fue el que me trajo a Bogotá y me llevó a un torneo en Aruba y me hizo firmar un compromiso con Millonarios en una servilleta porque otro equipo colombiano me quería”.