Wilson Peña quiere dar la sorpresa y ganar el Clásico RCN, "me creo el cuento", dice

Wilson Peña se mantiene líder de la clasificación general del Clásico RCN después de la etapa 5 tras pasar por el puerto fuera de categoría en Murillo. El corredor del Colombia Tierra de Atletas, quien no estaba en las cartas de nadie para entrar a la lista de favoritos, está fuerte luchando por mantenerse en la punta, pero con los pies en la tierra.

"Estoy muy contento de seguir con la camiseta amarilla de líder. Le agradezco a todos mis compañeros, a Dios, a todo el equipo. Ha sido un excelente trabajo por parte de ellos durante toda la etapa. Han controlado de la mejor manera el pelotón hasta los kilómetros finales. Le agradezco a todos por estar pendientes de mí, el grupo de trabajo, compañeros... gracias a Dios que me ha dado las fuerzas y salud para estar aquí", dijo un feliz dueño de la amarilla.

Sobre cómo se siente ser el "capo" del Tierra de Atletas teniendo en cuenta que hay otros hombres con gran experiencia como el caso de Darwin Atapuma, Peña manifestó que es una felicidad enorme, pero que la presión es grande, pues toda la escuadra trabaja en su beneficio.

"Es una emoción muy grande, también una gran responsabilidad... Lo asumo con mucha alegría porque es lo que me gusta. Monto en bicicleta porque es lo que me gusta, me encanta correr en bicicleta y, además de eso, conseguir triunfos y lideratos me llena de mucha felicidad. Esto es para todo el equipo Colombia Tierra de Atletas", aseguró el corredor.

Aterrizado, con mentalidad fuerte de luchar por los objetivos, pero sabiendo que queda la mitad del Clásico, Peña mantiene la fortaleza de intentar hacer historia en el 'Duelo de Titanes'.

"Me creo el cuento, pero más que eso disfruto el día a día, el kilómetro a kilómetro, me encanta montar en bicicleta y disfruto ser el líder, de correr este Clásico RCN, así que vamos día a día disfrutando. Vivimos el día a día. Mañana veremos cómo se desenvuelve la carrera defendiendo el liderato", analizó.

Por último, se refirió a lo que le ha dicho el técnico del equipo Luis Alfonso Cely. "Él está muy contento, muy motivado. En realidad todos estamos así trabajando unidos hasta el final. Es un trabajo en equipo y nuestro objetivo es ganar la carrera", concluyó.