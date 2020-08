El colombiano Yairo Moreno convirtió este martes a en el minuto 70 el gol que dio la victoria mímina al León en la cancha del Pachuca.



En los primeros 30 minutos hubo pocas jugadas de peligro. El Pachuca estuvo más cerca de la puerta, pero sin acciones claras de gol en un encuentro enredado en la mitad de la cancha.



El chileno Jean Meneses remató de cabeza por fuera en el minuto 32 en la primera jugada importante del León, que poco a poco mostró más fluidez con su fútbol de toques finos.

Lea también: Ronaldinho es acusado de tener fiestas con modelos durante de su arresto en Paraguay



En su estadio el Pachuca salió a presionar en la segunda parte y en el 48 pisó el área con Roberto de la Rosa, quien dio una media vuelta y disparó. Un achique del guardameta Rodolfo Cota lo estorbó y la pelota se fue sin fuerza.



Yairo Moreno with the cutback and the shot to put it away!



Great stuff from the Colombian! #LigaMXeng pic.twitter.com/Pe1DikribD