Yerry Mina contó cómo es su relación con Ancelotti en el Everton

Yerry Mina vive un gran momento en el Everton de Carlo Ancelotti por cuenta de su indiscutible titularidad que se ha ganado en los últimos partidos y el gol que anotó el pasado domingo en la FA Cup tras pase de James y que selló la goleada ante el Sheffield Wednesday.

El defensor colombiano tuvo un extenso diálogo con los medios oficiales del Everton y contó varios detalles de su actualidad en el club. Entre todo eso, su gran relación con Carlo Ancelotti y cómo el DT ha aportado para su mejoría futbolística y personal; además del sentimiento de gratitud que tiene hacia el director deportivo y sus compañeros.

“Ayer hablaba con mi mujer y le decía que estos días me venía sintiendo como en Palmeiras y eso es una emoción y unas ganas de ganar que uno empieza a sentir. Le dije eso a mi mujer y ella me dijo que se te está notando dentro del campo contigo y con los compañeros y eso es un buen indicio para seguir adelante y no dar ventajas, tenemos que jugar cada partido como si fuera el último y tratar de ganarlo”, señaló en primera medida.

Respecto a Carlo Ancelotti, tampoco se guardó palabras: “Él te hace sentir útil dentro del equipo y la familia del club. Eso es lo que él hace cada día con energía positiva para que los jugadores estemos atentos y obvio que el ‘profe’ es top; no hay duda del trabajo que ha venido haciendo y está disfrutando de cada uno de nosotros”.

“Yo le digo al profe que tengo que mejorar y que me ayude a eso, pero él me dice que esté tranquilo y disfrutar entrenando 100% e ir con todo en los partidos. Eso es lo que cada uno de nosotros hacemos en este equipo y dar todo por esta camiseta que queremos tanto. Le quiero agradecer al ‘profe’ la confianza que me ha dado y de mi parte solo hay elogios para él por lo que ha hecho en mi vida y eso es muy importante”.