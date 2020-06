Yerry Mina regresó a los entrenamientos con el Everton 

Buenas noticias recibió el defensa colombiano Yerry Mina en las últimas horas. Su equipo, el Everton de Inglaterra, confirmó su regreso a los entrenamientos con el resto de sus compañeros después de superar la lesión muscular que tuvo antes al reinicio de la Premier League.

En la imagen publicada por el club, se ve al defensor colombiano realizando trabajo de fútbol junto a su compañero Andrés Gómez, esto luego de haber estado alejado de las canchas algunas semanas.

El Everton confirmó el pasado 2 de junio que el futbolista había presentado una rotura parcial en su músculo cuádruple izquierdo durante un entrenamiento en el regreso de los trabajos presenciales, y por eso debía comenzar un proceso de recuperación que no le permitiría estar en las primeras fechas del torneo tras el reinicio del torneo.

Getting sharper. 💪



Great to see you back training, Yerry! 😁 pic.twitter.com/AflGq50uxs