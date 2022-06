Yo todavía sigo con el salario de entrenador de divisiones menores: técnico de Atlético Nacional

"Yo valoro mucho lo de Hernán Torres, es una persona que trabaja muy bien, se le ve el trabajo en el Tolima. Esto es así, mañana me tocará a mí perder, pero él debe sentirse tranquilo de lo que hizo y del equipo como jugó. Nosotros no tuvimos la oportunidad de hablar pero bueno somos amigos, nos conocemos y no por ser rivales eso uno deja de ser persona", dijo.

Lea también: Camila Osorio se retiró en primera ronda del torneo de Wimbledon

Finalmente, el entrenador habló de lo que significó para él asumir el reto de dirigir el equipo después de haber comenzando el torneo colombiano y cómo fue que logró consolidar al equipo para conseguir el título.