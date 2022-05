Yoreli Rincón: El sueño de volver a vestir la camiseta de la selección se desvaneció

En RCN mundo tuvimos como invitada a la jugadora colombiana de fútbol Yoreli Rincón quien habló de su paso por el fútbol italiano, las marcas que dejó y por supuesto de la Selección Colombia, equipo al cual no ha podido estar hacer ya varias temporadas.

La jugadora habló de los vetos en el equipo nacional de mayores y dijo que en este momento no se están teniendo en cuenta los rendimientos de las deportistas para ser llamadas al equipo nacional, que además tendrá un duro reto en el mes de julio.

“Ellos siempre van a decir que no hay vetos pero si no hay. Uno se hace la pregunta, ¿Cómo clasifica a la selección? Si es por rendimiento no hay una respuesta clara, porque los resultados están entonces ahí vuelvo a la pregunta anterior. En la selección masculina se llama por rendimientos, por lo que se ha hecho en cada partido, en cada temporada; en la selección femenina no está siendo por eso. Si no llaman a las jugadoras y no se tiene en cuenta su rendimiento, es porque si hay vetos”, dijo la deportista.

De las posibilidades que ve ella para poder estar precisamente en esa Copa América, Yoreli aseguró que hace ya 2 años se viene adelantando un proceso con unas jugadoras específicas y que ese sueño de vestir nuevamente la ‘tricolor’ está casi disuelto.

“La Copa América se viene armando hace casi 2 años, la selección viene haciendo concentraciones. El equipo que van a llamar en pocos días es el mismo que están llamando hace dos años. En la última concentración es clave y claro que no puede cambiar la convocatoria porque se daña el trabajo que se viene haciendo hace varios años y deben continuar con ese trabajo. Yo deseo éxitos porque la Copa América en Colombia hay que ganarla. Ese sueño se ha ido desvaneciendo al principio me daba duro, ahora lo manejo con más tranquilidad y espero que les vaya muy bien”, explicó la jugadora.

De lo que significa ser la mejor asistidora de toda la temporada de la liga femenina de Italia, Yoreli aseguró que aunque el fútbol es un deporte en conjunto lograr batir marcas personales siempre será muy importante para ella.

“El fútbol es un deporte de equipo, pero también tiene sus retos personales y yo no soy goleadora, yo soy asistidora, ese es mi trabajo, entonces para mí fue un orgullo y es una motivación para cada día ir mejorando y fue muy importante mantenerme en el primer lugar como la mejor asistente no es como un premio, pero si es una recompensa al trabajo porque a mí no me hace feliz hacer goles, pero entregarlos es mi trabajo”, dijo Yoreli.

Finalmente, la deportista de nuestro país celebró los cambios que ha tenido la Liga Femenina de fútbol, aunque hizo un llamado para seguir aumentando los meses de competencia y evitar que las jugadoras se queden sin trabajo.

“Tengo que felicitar a la Dimayor, a los directivos, a quienes se sentaron y cambiaron ese formato hicieron un todos contra todos duró un poco más de cuatro meses. Hicieron una clasificatoria que cambio, que se necesitaba, es un formato que le da rendimiento a las jugadoras, a los equipos y la verdad es que funcionó ese cambio para darle un poco más importancia a la liga femenina”, dijo Yoreli.