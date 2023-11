Yoreli Rincón reveló cómo planea volver a la selección Colombia: "Yo no boto la toalla"

Una de las mejores jugadoras en la historia de Colombia es Yoreli Rincón, a quien la vida le cambió, fue al fútbol internacional y brilló con la selección nacional, pero llegó un punto en el que dejó de ser convocada, al parecer, por un 'veto' desde la Federación Colombiana de Fútbol.

Con la claridad de que es difícil que vuelva a la 'tricolor', la actual jugadora de Atlético Nacional tiene claro que no se rinde y que siempre ha soñado con regresar a representar a su país, demostrando así por qué es una de las futbolistas más importantes.

Tras todo este panorama, en las últimas horas dijo para medios nacionales que tiene un plan para regresar al combinado nacional y desde el nivel deportivo está haciendo lo necesario para jugar los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Quedan seis meses, yo no boto la toalla. Mi meta es los Juegos Olímpicos, que son la ‘patica rota’ que he tenido toda mi carrera", fue lo que inició diciendo la jugadora.

Después continuó diciendo por qué nunca ha podido estas en una edición de los JJ.OO.: "Yo me perdí Río 2016 por una fractura del pie. A los siguientes, que eran los que más quería jugar, no clasificamos y a partir de ahí no volví a aparecer en las convocatorias, igual Colombia no clasificó".

"Para estos, que sí se clasificaron, me empezó a sonar más, en la cabeza y en el corazón, el deseo de volver a Colombia y poder mostrar en cada estadio mi nivel futbolístico", finalizó diciendo, con lo que dejó claro que hablará desde la cancha y se buscará su oportunidad de regresar a la 'tricolor'.

Así las cosas, solo queda ver si en algún momento desde la FCF vuelven a mirar hacia el lado de Yoreli, que en su momento peleó por sus derechos como jugadora y eso le habría costado su continuidad en el equipo que hoy es dirigido por Ángelo Marsiglia.