Zapata y Muriel, protagonistas en la victoria del Atalanta en la Serie A

El Atalanta no afloja en la Serie A de Italia y este domingo logró una importante victoria en condición de visitante frente al Udinese, en un duelo clave pensando en lo que será mantenerse entre los mejores de la tabla de clasificación y, obviamente, lograr la clasificación a los torneos internacionales de la próxima temporada.

Ya no es sorpresa el Atalanta, que tras clasificarse para la Final a 8 de la Liga de Campeones superando del Valencia, está cerca de blindar su participación también en la próxima Copa de Europa, al ser cuarto, con nueve puntos de ventaja sobre el Roma y seguir mostrando un gran nivel tras la reanudación del campeonato italiano.



El Atalanta lleva seis triunfos consecutivos y, tras cortar el miércoles una racha de 18 partidos sin derrotas de la Lazio, logró una victoria de lujo en Udine con un gol de Duván y dos tantos de Muriel, un triunfo con sabor a café de Colombia que los sigue mantenido como uno de los mejores de esta temporada en Italia.

