Zidane no se preocupa por lo que pase con Barcelona y se fija el rendimiento de Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el regreso con gol de Marco Asensio tras once meses de baja por lesión, la brillantez del doblete de Karim Benzema para derrotar al Valencia y aunque aseguró que verá el duelo del Barcelona ante el Sevilla, dijo que no piensa en que "vaya a pinchar".



"Nosotros dependemos de lo que vamos a hacer nosotros. Conocemos la situación y voy a ver el Sevilla-Barcelona pero no pienso en que vaya a pinchar. lo importante es seguir con lo que estamos haciendo. Me acuerdo de la única Liga que he ganado como entrenador y fue en el último partido en Málaga", afirmó augurando un pulso por el título hasta el final de la competición.

Zidane dijo a Asensio que marcaría antes de saltar al césped y se mostró feliz por su regreso. "El gol significa mucho para él. Estamos contentos de ver a Marco en el terreno de juego después de tantos meses. Verle marcar un golazo en la primera jugada me alegro mucho por él".



Y del doblete de Benzema se quedó con su segundo tanto de zurda a la escuadra tras un control en el aire con la derecha. "Ha sido un auténtico golazo, además de volea sin que el balón caiga y con la zurda que no es su pierna favorita".



"Me alegro por el gol de Karim al que siempre se le pide marcar y de Marco ni te digo después de tantos meses entrar en el campo y hacer gol en el primer balón. Estaba muy contento. Lograrlo en la primera jugada significa que está metido y tiene calidad".



Aunque el técnico francés se quedó con la labor de todo su equipo y la mejoría según avanzó el partido. "Son tres puntos ante un rival muy bueno que jugó muy bien en la primera parte, pero hemos sido buenos todo el partido, mucho mejor la segunda parte. Sabemos que hasta el final va a ser así. Hoy podemos estar muy satisfechos por lo que han hecho los jugadores todo el partido. Es una victoria muy merecida".

Zidane no tuvo dudas en la jugada polémica del gol anulado a Rodrigo Moreno cuando el partido iba empatado. "Creo que el árbitro ha tomado la decisión y el VAR ha mirado la jugada por fuera de juego posicional. Como siempre no me meto en estas cosas, es una labor complicada y al final lo ha pitado".



Celebró el técnico madridista ver a Eden Hazard bien y siendo decisivo con asistencias. "Ha jugado 75 minutos y un partido muy bueno. Físicamente no se sabe nunca porque parece que está un poco cansado pero coge el balón y lo hace bien. Nos alegramos de que esté con nosotros porque tiene mucha calidad".