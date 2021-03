65% de los empresarios tiene interés en comprar vacunas contra la Covid

De acuerdo con el más reciente sondeo realizado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el 65% de los empresarios colombianos estaría interesado en adquirir vacunas contra la Covid y adoptar los mecanismos necesarios para la conservación de las dosis.

A la pregunta, ¿de dónde obtendría los recursos necesarios para adquirir las vacunas?, el 28% afirmó que de créditos bancarios, el 68% con recursos propios y 4% de proveedores. Por otra parte, 43 es el promedio de empleados que los empresarios estarían dispuestos a vacunar.

Sin embargo, sólo el 35% del sector privado del país no está interesado en comprar vacunas. Los principales motivos son que es obligación del Gobierno Nacional y no cuentan con recursos y no confía en las vacunas.

Frente a la encuesta, Acopi señaló que “a pesar de que el sondeo arroja un alto interés del sector empresarial en adquirir la vacuna directamente, según las conclusiones de la reunión sostenida con el Ministerio de Salud, el sector privado debe cumplir con todos los protocolos definidos por el Gobierno Nacional: cadena de frío; póliza de alto riesgo si falla la cadena de frío y aplicación por parte de IPS con servicio de vacunación habilitado”.

Asimismo, la Asociación agregó que “la red de aplicación debe ser complementaria a la del Gobierno Nacional y no debe soportarse en lo que ya se tiene, pues es necesario ampliar la red e integrarla con la ya existente”.

“Es necesario realizar una validación con los entes territoriales y hacer mesas trabajo para la vacunación”, manifestó el gremio.

Adicionalmente, mencionó los requisitos generales y jurídicos:

-No entrarán al país vacunas no aprobadas por el Gobierno Nacional.

-La negociación será entre el privado y las farmacéuticas directamente, el Gobierno Nacional no intervendrá.

-Los acuerdos y disposiciones contractuales obedecerán a la negociación realizada entre las farmacéuticas y el privado. En ese sentido, la cláusula de indemnidad es responsabilidad del privado frente a la farmacéutica o frente la persona vacunada.

-Las negociaciones del privado no pueden competir con la adquisición de vacunas del Gobierno Nacional.

-Debe existir indemnidad por parte del sector privado, informando al vacunado quien responde. El privado entrará en un marco contingente diferente al del Gobierno Nacional.

-Debe existir un consentimiento informado con amplia información para efectos futuros.

Acopi concluyó diciendo que: “esperamos que se expida la Resolución y que el Gobierno Nacional tenga en cuenta que las capacidades de las mipymes tiene limitaciones para cumplir de manera particular la totalidad de los requisitos”.