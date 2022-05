A empleados de Justo & Bueno les pagan $35.000 diarios tras liquidación de la compañía

El liquidar de Mercadería, Justo & Bueno, Dario Laguado Monsalve, informó que por trabajar en las tiendas cada colaborador recibirá $35.000 diarios, valor que será descontado de las ventas en efectivo recaudas en tienda ese día.

Asimismo, dijo que “actualmente existen aproximadamente 300 tiendas operativas a lo largo del país, lo cual ha permitido que alrededor de 1.000 colaboradores vuelvan a sus labores y obtengan el sustento diario para sus hogares”.

“Se continuará trabajando en la apertura ordenada de tiendas conforme se sumen proveedores de servicios tecnológicos, empresas de servicios públicos y todos aquellos que hacen parte del ecosistema que garantiza el normal desempeño de esta red”, agregó.

Respecto al método de compensación, Laguado afirmó que “ese valor no es acumulable, no es compensable al día siguiente y no puede ser sacado de otra tienda. Es decir, que esto implica que la persona debe asumir el riesgo de lograr las ventas mínimas para cubrir el monto correspondiente al agregado de todos los colaboradores de su tienda”.

“Una vez cubierto el valor, el remanente de la venta debe quedar detallado en el cuadre de caja y la diferencia debe ser consignada en el patrimonio autónomo. Los valores del apoyo diario serán descontados del total del salario mensual del período, previo los descuentos de ley”, aseguró.

El liquidador manifestó que “durante la última semana se han adelantado iniciativas de diversos órdenes para normalizar las labores, priorizando temas como descuentos de nómina, seguridad social y fueros de salud con los recursos disponibles en la Superintendencia de Sociedades”.

“De igual forma, se está avanzando en la estabilización de la infraestructura de las tiendas incluso los aspectos técnicos, tecnológicos y de seguridad, todos elementos claves para la reapertura”, dijo.

Concluyó que “entiendo que han sido días de incertidumbre y reitero mi empeño por respaldar al grupo de personas que han enfrentado con firmeza esta situación desde su esfera individual y familiar”.