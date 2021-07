ABC para invertir mejor su dinero al comprar vivienda

El principal aspecto a tener en cuenta es la firma de una promesa de venta, lo cual “da seriedad al negocio y permite establecer claramente las obligaciones de las partes”, según indica Rafael Gómez, especialista en Derecho Inmobiliario de la firma CastrOrtizGómez.

Otro aspecto que recomienda el también asesor de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, es conocer la historia del inmueble, indagar sobre la constructora y consultar si existen procesos judiciales o ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), contra el constructor.

Hacer un peritaje del inmueble permitiría conocer muchos detalles que terminan siendo vicios ocultos en las ventas de viviendas, pese a que en Colombia este proceso no se acostumbra a la hora de comprar vivienda.

De igual forma, es de gran ayuda durante este tipo de procesos tener en cuenta que la promesa de compraventa, la escritura pública y el certificado de tradición y libertad estén libres de gravámenes.

Expertos recomiendan conocer la capacidad jurídica de quién va a vender, así como la validación del estado del inmueble y sus áreas construidas Vs las escrituras; diferenciar bienes privados de comunes (parqueaderos, depósitos, terrazas, etc), y que la vigencia de los certificados no sean mayor a 8 días.

En cuanto a la documentación más importante a tener en cuenta a la hora de iniciar el trámite de compra, el abogado y el portal Fincaraíz recomiendan lo siguiente:

• Última escritura de compraventa o adjudicación

• Reglamento de propiedad horizontal en los inmuebles sometidos a ese régimen.

• Fotocopia cédula o cámara de comercio de quién manifiesta ser el propietario.

• Último recibo de pago impuesto predial y de cada servicio público.

• Paz y salvo cuotas de administración (Cuando aplica).

• Si son proyectos nuevos: Verificar licencias, financiación del proyecto, histórico del constructor, etc.