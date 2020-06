Académica recomienda no hacer uso de las pensiones durante la emergencia

De acuerdo con Marcela Eslava, "en un momento dado de la emergencia, echar mano de algunos unos recursos que no eran muy grandes, era útil, pero en el punto en el que ya estamos, donde no sabemos si se seguirá expandiendo esto, se pone en peligro la estabilidad del mismo sistema pensional hacia el futuro".

En cuanto a la incertidumbre que han manifestado los colombianos, sobre la forma de conseguir recursos para enrentar la crisis por la propagación del coronavirus, la académica aseguró que lo que hay que establecer, es "que la situación de los distintos hogares es muy diferente, ya que hay hogares que están enfrentando una contracción muy importante de sus ingresos, más allá de lo que les permite mantener su supervivencia".

En ese sentido, señaló que "el Estado juega un papel innegable, en busca de mantener los ingresos que se han venido perdiendo. Esperamos que las personas puedan retomar actividades de generación de ingresos, para que esta presión sobre el Estado se reduzca, ya que hay familias que tienen ingresos y deben recortar sus gastos. De otro lado, hay que ser más cautos, pues hay que entender que esta es una situación de enorme incertidumbre".

No obstante, señaló que "es importante tener en claro que no todos los hogares deben estar asustados y cautos. Quién en estos momentos sigue recibiendo sus ingresos y está en condición -por el tipo de ocupación que tiene- y no está enfrentando un peligro, creo que es muy importante que las mantenga y que siga haciendo sus gastos, entre otras cosas porque, porque eso contribuye a la economía".

La decana de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, concluyó que en la medida en la que "uno hace una compra, pone ingresos en el bolsillo de alguien más y genera un efecto de multiplicación que es muy importante para la economía. El exceso de cautela, la angustia de las personas, hace que se recorten sus gastos, lo que multiplica el efecto negativo sobre la economía".