Acceda al nuevo subsidio del Gobierno para comprar vivienda sostenible no VIS

En el panel ‘La agenda económica para el último año del Gobierno’ de la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, dio a conocer que habrá un nuevo beneficio para los hogares interesados en adquirir vivienda no VIS que cumpla con estándares de sostenibilidad y sea amigable con el medio ambiente.

Según explicó el Ministro de Vivienda, la primera fase de Ecobertura que iniciará a principios de 2022, involucra una inversión de más de $250.000 millones y se traducirá en ayudas económicas para las familias que adquieran viviendas No VIS construidas bajo estándares certificados de sostenibilidad ambiental.

“Cada familia recibirá una cobertura de 52 salarios mínimos para cubrir parte de la cuota de su crédito de vivienda durante los primeros siete años. Es decir, que los hogares que compren en este tipo de proyectos se beneficiarán de un monto adicional de diez salarios mínimos, si se compara con aquellos que adquieren una vivienda No VIS tradicional y que pueden acceder a un subsidio de 42 salarios mínimos”, afirmó Malagón.

El funcionario agregó que “para el Gobierno la promoción de buenas prácticas ambientales es un imperativo, y un propósito que se alinea con la Agenda de Desarrollo Sostenible a 2030. Por esto, gracias a un trabajo articulado, entre los ministerios de Vivienda, de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación damos vida a la Ecobertura, una iniciativa que dinamizará la vivienda No VIS sostenible en el país”.

En esa misma línea, dijo que “los interesados en aplicar a este beneficio deben escoger el proyecto de vivienda de su interés que cumpla con los estándares amigables, solicitar el crédito ante la entidad bancaria de su preferencia y manifestar la intención de aplicar a la Ecobertura al momento de solicitar el crédito hipotecario y/o leasing habitacional”.

“El nuevo proyecto se suma a las múltiples innovaciones que se han adelantado en el sector vivienda durante el gobierno e impulsa el ya acelerado ritmo de asignación de subsidios que hemos visto desde el lanzamiento en mayo del 2020, de la estrategia de los 200.000 subsidios en el marco del Compromiso por Colombia, que ya ha beneficiado a más de 123.000 hogares con subsidios VIS y No VIS en el país”, dijo Malagón.

Por otra parte, mencionó que habrá una reducción del arancel del acero del 10% al 5% con el fin de evitar mayores incrementos de los precios de los insumos que son importados.

“Nosotros hacemos seguimiento permanente a cómo evolucionan los precios de los insumos y es por eso que teníamos alertas de plástico y del acero por fenómenos internacionales, por lo que logramos reducir esas alertas con política comercial. Hoy por hoy, no tenemos tensiones grandes de las iniciaciones por cuenta de los precios”, agregó.

Malagón concluyó: “los precios de la vivienda son regulados, pero el tope de la vivienda VIS que es una decisión de política pública no va a subir. De aquí a que termine el Gobierno no se modificará en Colombia. Lo ajustará con el tema de la inflación como es habitual pero no subirá más”.