Accionistas del Grupo Sura han aceptado vender el 0,15 % de la compañía

La Bolsa de Valores de Colombia ( BVC), reportó que en la tercera sesión de recepción de aceptaciones de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el Grupo Sura, se recibieron 146 aceptaciones, que suman un total de 693.446 acciones .

Estos 693.446 títulos equivalen a un 0,15 % de la totalidad de las acciones que hay en circulación de Grupo Sura.

Es de mencionar que desde el pasado 24 de diciembre y hasta el próximo 11 de enero se recibirán las aceptaciones de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) a través de la cual el Grupo Gilinski busca quedarse con el 31.68% del Grupo Sura .

A través de esta OPA se está ofreciendo US$8,01 por cada acción de Grupo Sura.

Según el aviso de Oferta Pública, los Gilinski no van a modificar cantidad máxima de acciones a adquirir: "en caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la Oferta supere la cantidad máxima de valores mencionada en el presente Aviso, el Oferente se compromete a no modificar la cantidad máxima ofrecida".

En el aviso también se conoció que el socio árabe que acompaña a Gilinski en la OPA por Grupo Nutresa también lo está respaldando en esta operación: “El Oferente otorgará como garantía una carta de crédito stand-by, cuyo beneficiario será la bvc, expedida por First Abu Dhabi Bank por un monto de quinientos noventa y tres millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 593.683.800)”.