Acopi advierte que 600.000 empleos están a punto de perderse sin subsidio de nómina

La ejecutiva, quien destacó los esfuerzos del gobierno nacional de ampliar hasta marzo el subsidio de la nómina, indicó que es muy triste que todos estos trabajadores se queden por fuera.

“Uno debe reconocer el esfuerzo económico para extender hasta marzo el subsidio a la nómina y haber anticipado la aprobación de las primas de diciembre, porque en las de junio se presentaron inconvenientes. Además, es importante destacar que se consideró un poco más de porcentaje de aporte a la nómina a los sectores más afectados como la hotelería y el turismo entre otros”, indicó.

La representante de Acopi, dijo que en la distribución del subsidio a la nómina se está cometiendo un error porque se presume que las pequeñas empresas son informales.

“Presumir que sean informales es un error, porque las microempresas están en el Registro Mercantil, que es el primer paso a la formalidad en Colombia, pero también están pagando la Pila y están en el régimen contributivo”, dijo.

Destacó que estos mismos requisitos están siendo solicitados para las otras empresas, pero las microempresas no están recibiendo nada por lo que es un mal mensaje para el país.

“Son dos factores que se consideraron para el resto de empresas y nos estamos equivocando como país, porque se está mandando un mensaje errado de que la formalidad no vale de unas empresas que está haciendo unos sacrificios, que generan uno y dos empleos, pero que no son tan representativos en el número por oportunidad laborales por actividades de negocios; todo esto hace una circunstancia distinta, pero no podemos excluirlas y desconocer la realidad del país”, sostuvo.

Dijo que este mismo panorama lo están viviendo los trabajadores autónomos que tienen un alto número de profesionales y están con la modalidad de trabajo como prestadores de servicios, viéndose también afectados por la pandemia.

La presidenta de Acopi, señaló que los requisitos que ha puesto el gobierno son varios.

“El de entrada para tener derecho es el Registro Mercantil, que sea empresa natural jurídica de más de tres empleos, pero adicional en el detalle, el que da el derecho a los recursos, es la disminución del 20% de los ingresos lo que nos ha traídos otros problemas”, subrayó.