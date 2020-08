Acopi insiste en formalizar el pago por horas para disminuir el desempleo 

El gremio de las pequeñas y medianas empresas (Acopi) insistió al Gobierno en la aprobación del pago por horas y seguridad social proporcional a lo que devengue un empleado, con el fin de recuperar la dinámica de crecimiento en el sector de las Mipymes y reducir la informalidad laboral.

De acuerdo con la presidenta del gremio, Rosmery Quintero, la flexibilización laboral en esta materia incentivaría a los empresarios a generar más empleos formales.

"Para que se pueda lograr nuevamente una dinámica de crecimiento en el sector de las Mipymes, es necesario crear unas nuevas condiciones, entre ellas la opción por horas con un pago proporcional a los ingresos de los trabajadores", dijo.

La dirigente gremial precisó que con esta propuesta no se busca precarizar el trabajo, sino brindar más oportunidades de formalización.

"Aquí no se trata de desmejorar como lo hemos dicho en varias ocasiones. Esto es un tema de las rigidez de las normas laborales que existen y que nos tienen en un alto índice de informalidad tanto empresarial como laboral. Eso es necesario transformarlo si realmente queremos recuperar la senda de crecimiento económico y disminuir la tasa de desempleo que cada vez es mayor", agregó.

De la misma forma, Acopi propone fortalecer los incentivos tributarios o financieros para poder implementar los protocolos de bioseguridad, que has sido uno de los principales obstáculos de las Mipymes para poder operar.

En ese sentido, Rosmery Quintero, señaló que “hay muchas empresas pequeñas y medianas que no han podido reactivarse por el flujo de caja. En el caso de las micro es más difícil, porque son de subsistencia y si no venden hoy pues no comen, es así de sencillo. A esas micro que son la mayoría, vale la pena que como país hagamos un inventario rápido para darles un empujoncito, que se activen más rápido y no perder más empleos”.

Agregó que “insistimos que en que el sistema de salud y riesgos laborales asuman su responsabilidad frente a las personas que presentan síntomas, pues ahora son los empresarios los que asumen esos costos mientras el sistema define si tienen o no COVID-19”.

Con relación a la transformación digital en el corto plazo, las Mipymes consideran que es importante “implementar medidas de financiamiento a través de créditos blandos y cofinanciación para la transformación digital y tecnológica de este segmento”.