Acopi propone que en reforma tributaria se modifique la tarifa de renta al 33%  

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) propuso al Gobierno Nacional que se modifique en la nueva reforma tributaria el articulado sobre la tarifa de renta.

La presidenta del gremio, Rosmery Quintero, explicó que “la propuesta de Acopi en cuanto a renta es muy específica y sencilla, considerando la realidad del país y las necesidades de recursos, pero también considerando las capacidades de las mipymes y la gran afectación que han tenido por el paro nacional y la pandemia de la covid-19”.

Mire también: Corabastos pronostica baja de precios en algunos alimentos en agosto

Quintero agregó que “la renta en el proyecto está establecida en un 35%. Nuestra propuesta para las mipymes como tarifa diferencial es de un 33%, para seguir apostándole a la reactivación y también para proveer los recursos que la Nación necesita para superar la situación social que se está presentando”.

En ese orden de ideas, el gremio propone que se modifique el artículo 240 de la reforma tributaria que establece “la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 35% a partir del año gravable 2022”.

Le puede interesar: Julio fue el segundo mes con más altos despachos de gasolina corriente en el país

En ese sentido, la presidenta de Acopi indicó que la propuesta se basa en los siguientes aspectos:

1. El 60% de los empresarios del segmento mipymes consultados respecto al nivel liquidez, manifestó que destina entre el 61% y el 100% de sus ingresos al pago de deuda.

2. El 36,7% de las pymes ha solicitado líneas de financiación de entidades de crédito, el 17,4% no ha realizado la solicitud porque no lo necesitan y el 18,8% no lo ha solicitado porque se autofinancian. Por otra parte, el 27,1% declara que no han intentado acceder a líneas de financiación pese a necesitarlo porque creen que no lo conseguirían.

Lea también: Viva Air inauguró la ruta Medellín - Ciudad de México

3. El 47,3% de las medianas empresas solicitaron financiación frente al 30,7% de las micro. Esta diferencia viene explicada debido a que la micro considera que no lo solicita porque no está invirtiendo (17,5%), se está autofinanciando (17,9%), o teme no obtener la financiación (33,8%).

Cabe recordar que el pasado 20 de julio de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó el proyecto de Ley de la nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República, con la que busca recaudar $15.2 billones y lograr un ahorro anual de $1,9 billones.