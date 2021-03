La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, advirtió sobre personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios de esa entidad a través de llamadas telefónicas, para pedir dinero o datos personales a cambio de ingresarlos a las bases de datos de beneficiarios del programa Ingreso Solidario, diseñado para ayudar económicamente a las personas más afectadas por la pandemia.

Esa entidad advirtió que algunas personas usan los nombres de Omar Medina y Alexandra Martínez (que no son parte de la planta de servidores públicos a nivel nacional), para engañar a ciudadanos incautos.

"De acuerdo con las denuncias recibidas estamos alertando a la comunidad, porque personas inescrupulosas de forma fraudulenta, están realizando llamadas haciéndose pasar por funcionarios de Prosperidad Social, ofreciendo la supuesta inscripción a programas como Ingreso Solidario, a cambio de información personal o dinero", reveló Correa.

La funcionara señaló que “el acceso a los programas sociales no requiere intermediarios y que cualquier cobro que alguien pretenda por el acceso o gestión ante la entidad es ilegal”, mientras agregó que "no existen bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para el ingreso al programa. El canal autorizado para verificar si se es o no beneficiario del Ingreso Solidario y conocer las modalidades de cobro es la página web oficial".

El Departamento de Prosperidad Social reveló que ya fueron identificados algunos de los números de celular desde los que se estarían haciendo las llamadas.

La entidad recordó que los beneficiarios del Ingreso Solidario fueron identificados al inicio del proceso por el Departamento Nacional de Planeación a partir de la base del Sisbén IV, registros de la encuesta Sisbén III y de información sobre personas favorecidas de otros programas sociales.