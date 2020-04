Aerolíneas en Colombia necesitan 1.200 millones de dólares para sobrevivir: CEO de Avianca

El CEO de Avianca, Anko van der Werff, advirtió que las aerolíneas en Colombia necesitan cerca de 1.200 millones de dólares para poder solucionar en el corto plazo, la crisis económica tras la suspensión de operaciones aéreas por lapropagación del coronavirus en el mundo.

En diálogo con RCN Radio, el directivo advirtió que la financiación por parte de empresas privadas no es en este momento una opción viable, ya que no ven un atractivo económico en el sector aéreo (uno de los más afectados por la crisis de la COVID-19) y aseguró que se hace necesaria la intervención del Estado colombiano.

"Nosotros estamos totalmente abiertos para que el préstamo se pague a través de mecanismos en donde haya bonos, efectivo o incluso participación (accionaria). Hemos hablado con el Gobierno y me parece que todos los mecanismos tienen que estar en la mesa (...) el mercado privado ya no tiene capacidad y eso es algo que está pasando con el mundo", explicó.

De acuerdo con van der Werff, para las aerolíneas "la posibilidad que tenemos es algo con los Gobiernos, en nuestro caso con el Gobierno colombiano en específico. Nosotros estamos en contacto con ellos y lo que hemos visto en el mundo, es que, por ejemplo, en los Estados Unidos fueron inyectados 25 mil millones de dólares para las aerolíneas de ese país".

Y explicó que esto se debe a que ya no hay financiamiento en el mercado privado. "El tamaño del problema es algo tan grande (...) porque no podemos volar, no podemos generar ingresos para la empresa y ahí viene el tema del por qué no tenemos la liquidez para salir al otro lado del problema".