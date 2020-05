Aerolíneas en Colombia tienen pocas semanas de oxígeno, advierte IATA

En la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), del Senado de la República, se llevó a cabo una sesión virtual en la que los gerentes y directivos de las diferentes aerolíneas que hacen presencia en Colombia, expresaron las necesidades económicas que presenta el sector, derivadas de la crisis de la COVID-19.

Las aerolíneas pidieron al Gobierno un salvavidas que les permita tener liquidez inmediata para pagar nóminas, entre otras responsabilidades, así como el aplazamiento del pago de obligaciones y la reducción de impuestos que permita abaratar costos de tiquetes, una vez se retomen las operaciones comerciales.

Durante debate, convocado por el Senador Efraín Cepeda, se dieron también a conocer las cifras de desempleo y pérdidas financieras que representarían, ante una posible quiebra de las aerolíneas presentes en Colombia.

"Este sector genera 600.000 empleos en Colombia, 169.000 directos y 431.000 indirectos. Las pérdidas para este año se calculan por alrededor de US$300.000 millones, el 90% de la operación está paralizada, solo mueven vuelos de carga que representan 10%", indicó Cepeda.

Por su parte, Andrés Uribe, gerente para Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), señaló que la industria podría registrar pérdidas al PIB de US$481 millones para sectores directos y US$3,1 mil millones para conexos.

"Este sector genera 2.7% del PIB, siendo dinamizador de la economía y contribuyendo al flujo de comercio, inversión y formación de capital (...) Las medidas implementadas hasta ahora no son suficientes, se necesita liquidez inmediata. Pocas semanas de oxígeno quedan para las aerolíneas", indicó Uribe.

Durante la sesión, los presidentes de varias aerolíneas pidieron intervenir para exponer la situación económica por la que atraviesa cada empresa.

Como fue el caso de Avianca, en donde Anko van der Werff, CEO de la compañía, aseguró que "como empresa colombiana respondemos por la nómina de más de 21 mil empleados y sus familias, y por la conexión estratégica de mayor cobertura nacional e internacional", por lo que reiteró la solicitud al Gobierno de líneas de crédito para facilitar la recuperación del sector.

Por su parte, Santiago Álvarez, presidente de Latam, le solicitó al Gobierno créditos a largo plazo con periodos de gracia, "suficientes para enfrentar el periodo de recuperación, con mecanismos de auditoria para garantizar que los recursos se dirijan exclusivamente a la recuperación por la crisis".

Del debate también participó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien reafirmó que no se reactivarán vuelos en mayo. "Todavía hay en Colombia 900 municipios sin la COVID-19, lo que lleva a determinar el no restablecimiento de transporte de media y larga distancia. Vuelos internacionales no se abrirán antes de julio o agosto".