Aerolíneas están botadas con ofertas en Navidad: hay tiquetes desde $70.000

A pocos días de terminar el 2022, varias aerolíneas le quisieron dar un regalo a los colombianos para no tener pesadillas a la hora de comprar vuelos.



Este es uno de los problemas por los que los ciudadanos no planean un viaje, ya que no tienen el dinero suficiente para disfrutar de unas vacaciones.

Por lo cual, en esta época, en donde se ponen más costosos, las aerolíneas colombianas decidieron sacar las mejores promociones para visitar lugares de ensueño. Se trata de Avianca, Viva Air, Latam, Wingo, entre otras que le dan tranquilidad en su bolsillo.



En el que caso de Viva Air todas las rutas nacionales directas están desde $79.900. En el dado caso que desee un “combo full” tendrá un 20 % para llevar una maleta de 12 kg y 20 kg. Además, podrá seleccionar su silla y abordaje prioritario. En otros descuentos.



En el caso de Avianca los destinos están desde $79.900 y podrá usarlos para vuelos desde el 15 de enero de 2023. Estos tiquetes solo los podrá comprar hasta el 23 de diciembre. Aproveche, porque después del 31 de diciembre los tiquetes tendrán el 19 % y no el 5 %.

En Wingo pondrá encontrar tiquetes desde $76.700 a todo destino. Según indicó la aerolínea, tienen más de 70 % de descuento para poder disfrutar con su familia o su pareja.



También en Latam hay tiquetes desde $69.900 a todo destino nacional. Asimismo, usted podrá viajar internacionalmente a todo varios lugares a un precio muy bajo en pleno diciembre, época en donde se suben los tiquetes.