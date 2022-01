Aliste el bolsillo: Lo que subirá desde este primero de enero en 2022 

Transporte del SITP y TransMilenio en Bogotá

El costo del pasaje de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) subirá 150 pesos. En ese sentido, el valor del pasaje para el TM quedará en $2.650 y el del zonal en $2.450.

Tarifas de taxis

Según información de CM&, en Bogotá, “el valor de la unidad pasaría de 85 a 90 pesos. La carrera mínima aumentaría 300 pesos y quedaría en 4.500. El 'banderazo' pasaría a costar 2.500 pesos, mientras que el recargo nocturno subiría 200 pesos, ubicándose ahora en 2.200”.

Incremento en los precios de los combustibles

El Ministerio de Minas y Energía informó que los nuevos precios de los combustibles incorporan la actualización de los rubros de tarifas de transporte por poliductos, transporte terrestre y tarifa de marcación, ajuste conforme al Índice de Precios al Consumidor del 4,86% reportado por el Dane para lo corrido del año 2021 y la meta de inflación del 3 % del Banco de la República para el 2022.

En ese sentido, el precio promedio de la gasolina, considerando las 13 ciudades principales, será de $9.048 por galón, mientras que el precio promedio del diésel quedará en $8.884 por galón. El precio de la gasolina tendrá un ajuste, en promedio, de $176 por galón y el diésel, en promedio, de $166 por galón.

Pensiones y matrículas en colegios

El Ministerio de Educación aseguró a través de una resolución expedida en octubre de 2021 que, para el 2022, habría un incremento de 4,44% en el valor de las pensiones y las matrículas en los colegios privados. Sin embargo, ese incremento está relacionado con la inflación por lo que su valor podría ser superior.

Vivienda

Para el caso de los arriendos, el incremento se tendrá en cuenta con base en la tasa de inflación que se proyecta sea superior del 5%. No obstante, se debe tener en cuenta que ese incremento no regirá a partir del primero de enero, si no desde el vencimiento del contrato.

Otras alzas

Por cuenta de la crisis de contenedores, la mayoría de sectores productivos se han visto afectados por cuenta de los altos costos de importación. Algunos de los productos que han visto un impacto considerable son las materias primas, bienes de capital, insumos, repuestos, vehículos, equipos tecnológicos, alimentos, juguetes, telas, cebada, entre otros.

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que algunos rubros y servicios no subirán a la par con el salario mínimo que presentó un incremento para 2022 en 10,0 %.

“Se trata de dar cumplimiento al artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que señala que, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT)", dijo.