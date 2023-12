Analistas dan como un hecho cuál será el aumento del salario mínimo para 2024

Tras acercarse la fecha límite para llegar a un acuerdo entre el Gobierno Petro, las centrales obreras y empresarios sobre el aumento del salario mínimo para el 2024, muchas son las p0royecciones que se están haciendo al respecto.

De acuerdo con las diferentes versiones, las expectativas para el aumento del salario mínimo para el próximo año están rondado el 12%, lo que representaría unos $139.200, dejando el ingreso mensual de los colombianos en $1’290.384.

Haciendo un recorrido por los análisis hechos por diferentes sectores económicos, entre los que se destacan el Gobierno Nacional, los bancos y centrales de estudios, se espera que el acuerdo sobre el salario mínimo para el próximo año esté entre el 9% al 13%, siendo el 12% la cifra más opcionada.

Por otro lado, la inflación para final de año estaría entre el 9,5% y el 10%, según destacó el Banco de la República, por lo que se espera que el aumento en el salario mínimos estaría por encima del 10%.

No obstante, hay que destacar que la reunión entre el Ministerio de Trabajo, empresarios y centrales obreras para este lunes no tuvo frutos, pues no llegaron a un acuerdo en la cifra de productividad, cifra clave en medio de la puja por el aumento del salario mínimo.

“No hay acuerdo, hoy hemos tenido más argumentos académicos sobre la productividad que nos dicen que la productividad total factorial, sigue siendo con la productividad laboral, una gran diferencia, y en los últimos 17 años tenemos una diferencia de 25 puntos”, mencionó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.

Por lo pronto se espera que este martes 12 de diciembre se ha oficial las ofertas del incremento del salario mínimo para el próximo año, mientras que el 13 y 14 de diciembre serán jornadas de concertación, ya que el viernes 15 de diciembre es el cierre del primer plazo p0ara llegar a un acuerdo en este tema álgido.

Datos claves para el aumento en el salario mínimo

Así las cosas, ya se conocen algunos datos clave para iniciar esta concertación, entre los que se destaca la cifra de inflación revelada por el DANE, que está en 10,15%, y de productividad que se ubicó en –1%.

En la actualidad, el salario mínimo en el país es de $1'160.000, y el auxilio de transporte se sitúa en $140.000, sumando un total de $1'300.000. Hubo un aumento del 16% para el salario mínimo, mientras que el auxilio de transporte experimentó un incremento del 20%, alcanzando la cifra de $140.606.