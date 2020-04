Las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) hicieron un llamado de atención a los bancos para que agilicen la entrega de recursos para el pago de nóminas. Asimismo, otorgar créditos especiales para evitar despidos masivos.

Según Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, “las entidades financieras tienen que responder al estímulo y a la herramienta que les dio el Gobierno Nacional para que la plata termine llegando realmente a las compañías para pagar nóminas”, dijo en Noticias RCN.

Mac Master también propuso un monitoreo para garantizar que los recursos sí lleguen a las empresas. “Yo propondría que día a día tuviéramos reportes públicos de cuántos recursos se transfirieron a compañías y que generaron nueva liquidez. Si no hacemos eso, no seremos capaces de medir el tamaño del problema y de la solución”, señaló.

A esta solicitud se suman los pequeños y medianos empresarios, quienes han manifestado que no han recibido ayudas para los pagos de nóminas.

Por su parte, sobre este tema el presidente Iván Duque dijo durante su intervención de este domingo, que esta semana estará supervisando junto a la Superintendencia Financiera que sí se entreguen esos créditos.

Sin embargo, en diálogo con La FM, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, aseguró que solo hasta el pasado miércoles el Gobierno Nacional les ofreció respaldo a través del Fondo de Garantías y, que sería hasta este lunes 20 de abril, cuando se inicien con las líneas de crédito.

Castro fue enfático al decir que no todas las pequeñas y medianas empresas recibirán estos apoyos económicos. Esto debido que aún existe un riesgo del 10 %, por lo que se solicitarán los documentos requeridos que exige la norma para acceder a un préstamo.

“Nosotros administramos ahorro del público y se coloca bajo unos estudios de riesgo (…) No podemos apostar con plata que no es nuestra, es la plata de la gente”, afirmó. Por ejemplo, las pymes que no nunca han tenido contabilidad o que han estado reportadas por moras no se les va a garantizar la totalidad de los créditos.