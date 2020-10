Anuncian acciones penales contra páginas web falsas para recibir Ingreso Solidario

La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, anunció acciones legales penales a páginas web fraudulentas que busquen captar datos personales para ser beneficiario del programa Ingreso Solidario.

“En Prosperidad Social advertimos también a los colombianos de la circulación de este tipo de links, con sitio web malicioso, que promete inscribir a las personas para recibir el Ingreso Solidario”, dijo.

Además, recomendó no diligenciar ningún tipo de formulario, “ya que esta puede ser una forma de captación ilegal de datos o estafa. Debe tener en cuenta que todos los sitios web de las entidades de Gobierno en Colombia deben terminar en gov.co”.

Agregó que, “el link http://miitli.com/ingresosolidario/# que está llegando por la plataforma de mensajería WhatsApp, provee de varias características que ayudan a identificar los rasgos sospechosos del sitio."

Sostuvo además que "no está alojado en ningún sitio web oficial o de Prosperidad Social, tiene errores claros de diseño y redacción y hace preguntas irrelevantes en su formulario. El dominio miitli.com que está llegando no tiene ninguna vinculación con la entidad e incluso el navegador advierte que se está accediendo a un espacio no seguro”.

Así mismo, que “este sitio web tiene un uso inapropiado de la imagen del Gobierno Nacional y ponen diseños sin ningún objetivo claro. En este caso hay una imagen recortada que evidencia mala calidad estética del sitio”.

Enfatizó en que “para evitar caer en estas trampas, por parte de personas inescrupulosas, debe tener en cuenta que la elección de los beneficiarios del Ingreso Solidario se realizó a partir de la base de datos del Sisbén, ese es el principal insumo para ofrecer ayudas a las familias más vulnerables que están registradas. La elección de los beneficiarios se realizó al comienzo del diseño del programa”.

En ese sentido, dijo que “para ser beneficiario del programa Ingreso Solidario no es necesario inscribirse ni participar de sorteos de ningún tipo. La entidad reitera que deben estar atentos a la confirmación vía mensaje de texto SMS y recomienda no cambiar su número celular para evitar inconvenientes con los pagos y las notificaciones”.