Desde hace varios años ha venido en aumento el número de personas que han cambiado la manera de administrar sus finanzas y han comenzado a utilizar las billeteras digitales. Gracias a la facilidad para acceder a su dinero y la practicidad, aplicaciones como Nequi, Daviplata o Movii para muchos se han convertido en el principal aliado para asuntos financieros.

Otra de las plataformas que ha venido cogiendo fuerza en Colombia es Dale!, plataforma bancaria del Grupo Aval que ofrece una amplia variedad de productos y servicios a sus usuarios. Mediante esta aplicación los ciudadanos pueden acceder a cuentas de ahorro, tarjetas crédito y débito, préstamos, seguros y pagos electrónicos. Así mismo, esta billetera digital también ofrece múltiples beneficios económicos a sus usuarios.

De interés: ¿Cuánto cobra Nequi por una transferencia a TransfiYa? ; usuarios reciben beneficios

Descuentos por usar Dale!

Los usuarios de Dale! Podrán acceder a descuentos y beneficios gracias a las alianzas que ha establecido la aplicación con distintas entidades y empresas. Para gozar de ellos, solo será necesario abrir una cuenta, solicitar una tarjeta débito y utilizarle en los siguientes comercios:

Expreso Brasilia

Pagando con la tarjeta débito Dale!, la empresa de transporte Brasilia ofrece un 25% de descuentos en tiquetes nacionales hasta el próximo 1 de abril. Sin embargo, este beneficio no aplica en temporada alta y tampoco en las rutas Bogotá - Medellín, Medellín - Bogotá, Barranquilla - Valledupar y Valledupar - Barranquilla.

Fundación de Educación Superior Nueva América

Pagando con la tarjeta débito Dale! será posible recibir un 20% de descuento en programas virtuales de educación superior, y descuentos entre el 20% y el 40% en programas técnicos, tecnólogos y profesionales de modalidad presencial. Este beneficio está disponible hasta el 20 de septiembre del 2024.

Para hacer efectivo el descuento, los usuarios deberán usar el código promocional DALE2023. Solo aplicará para el titular de la cuenta o familiares de primer grado de consanguinidad.

Lea también: Nequi: ¿Cómo bloquear su cuenta si le roban el celular?

Laika

Hasta el próximo 1 de mayo, los usuarios de Dale! tendrán un 50% de descuento en la membresía de Laika utilizando el código promocional DALEMEMBERS. Este beneficio no será acumulable con otros descuentos.

Experiencias Aval

Utilizando la tarjeta Dale! los usuarios podrán acceder a preventas de eventos exclusivos del Grupo Aval. Para ello deberán estar atentos al calendario de próximos espectáculos.

Combuscol

Con la tarjeta débito Dale! se obtendrán descuentos al tanquear los vehículos en estaciones de servicio Combuscol hasta el próximo 1 de abril. Los descuentos serán de $300 por galón de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:59 p.m., $400 por galón los domingos y festivos de 4:00 a.m. a 11:59 p.m. y $500 por galón todos los días de 12:01 a.m a 3:59 a.m.