Así se mueve el dólar en las casas de cambio

Aclaró que “en mi caso particular que llevo 15 años en este mercado, sabemos que acaparar o guardar divisas en un momento de incertidumbre tan alto como el que estamos viviendo, no es recomendable porque la circunstancia de subir o bajar el precio va a depender de si hay o no hay divisas en el mercado”.

Señaló que en estos últimos tres días el comportamiento de los precios del dólar en las oficinas de profesionales del cambio, “ha sido igual de difícil, igual de nervioso que la tasa representativa del mercado, porque para nosotros un elemento claro en el comportamiento del mercado nuestro es la tasa representativa”.

Finalmente, Martínez resaltó que “la moneda que más se está solicitando es el dólar, pero el euro viene ahí pegadito, y de hecho hoy tenemos una circunstancia puntual y es que veníamos de haber manejado precios de euro por encima del dólar... ya en este momento con las circunstancias del alza del precio del dólar, estamos vendiendo dólar por encima del precio del euro”.