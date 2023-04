Aumento de sueldo: consejos para pedirlo y los errores por los que se lo niegan

La inflación y los recortes de personal debido a las reestructuraciones por este panorama, han sido temas de conversación, tanto a nivel nacional como mundial.

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para febrero, la variación anual reportada por el Indíce de Precios al Consumidor (IPC) fue del 13,28%, es decir, 5,27 puntos porcentuales superior a la comunicada en el mismo mes del año pasado, cuando fue del 8,01%

Esta situación ha generado múltiples impactos, tanto en los trabajadores, quienes han tenido que reorganizarse con sus presupuestos mensuales, recortando gastos y evaluando de qué manera generar más ingresos; como en las empresas, las cuales han aumentado sus gastos operacionales y en algunos casos, despidiendo colaboradores, para hacerle frente a esta realidad inflacionaria.

Paralelo a lo anterior, la fuerza laboral ha comenzado a priorizar su bienestar dentro de sus empleos, solicitando lo que necesitan, como un ajuste de sueldo para compensar el aumento de los costos debido a la inflación.

Andrés Alvarado, Executive Director LHH Recruitment Solutions en Adecco Colombia, afirma que “por su lado, las empresas deben empezar a revisar sus esquemas de compensación y beneficios y la viabilidad de los incrementos en salarios teniendo en cuenta el IPC, ya que todo esto tendrá un gran impacto en los costos de nómina”.

¿Cómo solicitar un ajuste salarial en función de la inflación?

Analice la situación de su compañía: Es importante observar qué momento está viviendo la organización, ya que si por ejemplo, está pasando por una reestructuración muy fuerte, quizás no sería recomendable, por lo que en algunos casos, se sugiere buscar una conversación con el jefe directo o recursos humanos (de acuerdo a los procesos internos) y entender las posibilidades para negociar, prioriza Alvarado.

Realice cálculos: Un aumento de sueldo basado en la inflación significa pedir una cantidad que cubra los gastos básicos fijos, y no un aumento extravagante, por lo que antes de gestionarlo, es importante que contemple cuánto dinero se necesita mensualmente para ello, basado en el IPC. Además, Alvarado recomienda conocer muy bien el mercado, revisando guías salariales u ofertas de la misma posición que se está desempeñando, ya que aportará una mejor visión del panorama salarial.

Apalánquese de sus metas y logros: Los resultados que se logren demostrar y medir, las mejoras y eficiencia en los procesos que están bajo su responsabilidad, así como las iniciativas que aporten valor a la organización, siempre serán estratégicos al momento de escalar la solicitud de aumento, añade Nohora Martínez.

En ocasiones, podrá encontrarse con que su empleador le ofrezca diferentes opciones para cubrir esas necesidades causadas por la inflación. “Dentro de estas negociaciones, las empresas pueden implementar la herramienta de salario flexible, por ejemplo, bonos para usar en almacenes de cadena, auxilio de movilización, conectividad, apoyo para desarrollo profesional o planes de salud; con el fin de que ese aumento sea percibido por el colaborador”, puntualiza Alvarado.

Errores comunes al momento de pedir un aumento salarial

Los expertos enumeran las principales fallas en la solicitud de un ajuste en el sueldo, entre las que se destacan:

No conocer cómo funciona la compañía: Desde los procesos internos de cómo gestionar este requerimiento, hasta entender el momento que está viviendo la organización dentro del mercado.

Falta de preparación en las razones, indicadores y logros que sustenten este ajuste: La volatilidad o la inconsistencia de los resultados no favorece la posibilidad de mejorar ingresos. Si no hay continuidad en la escala de crecimiento o se tienen picos inestables que no permitan demostrar rendimientos y eficiencias logradas, no será suficiente a la hora de solicitar un aumento salarial. El argumento debe ser consistente en el tiempo, de impacto a mediano o largo plazo y así mismo, debe respaldar la gestión del colaborador.

Ignorar el estado del mercado laboral: No contar con una fuente comparativa del puesto de trabajo, que sustente el aumento.

Aspiraciones muy ambiciosas: Para la situación económica actual esto puede no ser viable, por lo que se aconseja ser muy meticuloso con este tema.