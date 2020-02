Aumento del desempleo es horroroso: Centrales obreras

Como una cifra grave y horrorosa calificaron las centrales obreras el aumento del 13% del desempleo en el país durante el pasado mes de enero de este año, cifra que para el mismo periodo del año anterior de ubicó en el 12,8%.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diogenes Orjuela, señaló que no están funcionando las políticas laborales de este Gobierno, luego de conocer que en todo el territorio nacional hay un total de 3'216.000 personas desocupadas y sólo en el mes de enero 39 mil colombianos se quedaron sin empleo.

“Es una cifra horrorosa porque es una cifra muy grave, porque significa que no hay empleo y el Gobierno lo sabe pero se niega a resolver las fuentes laborales. Todo esto porque sigue creyendo que la informalidad la va a resolver con las reformas que están planteando, en vez de aceptar que fracasó su modelo económico para cambiar el sistema y así fomentar empleo en el país. No lo hace”, indicó.

A su vez, el fiscal de la entidad, Fabio Arias, dijo que estas elevadas cifras son una muestra del fracaso de este Gobierno que ha hecho dos reformas tributarias, insistiendo que es para crecimiento económico y eliminar el desempleo, pero no ha sido así.

“Duele que más de 3 millones de trabajadores estén hoy en la inopia, viviendo del clima, cosa muy grave en el país”, subrayó.

Por su parte del presidente de la Confederación Democráticas de Pensionados, Jhon Díaz, aseguró que es muy preocupando estas cifras de desempleo porque muestran una realidad difícil en materia laboral para el país, pese a que el gobierno no quiera aceptarlo.

“Nos preocupa que el desempleo siga creciendo porque no nos pueden seguir echando un hueco fiscal a los pensionados cuando en el país el problema es la falta de empleo estable, por lo que no hay cotizantes en el sistema de pensiones y de salud y esto afecta que no se tengan más pensionados en Colombia”, destacó.

Las centrales obreras se declararon a la expectativa de que ante el panorama en materia de empleo, el nuevo ministro de Trabajo empiece a replantear los proyectos para incentivar las diferentes actividades laborales.

Informe del Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que durante el primer mes del año la tasa de desempleo siguió creciendo en Colombia al llegar al 13 %, cifra que para el mismo periodo del año anterior de ubicó en el 12,8%.

Sin embargo, el desempleo en las zonas urbanas disminuyó al pasar de 13,7% en 2019, a una tasa de 12,9% durante el presente año, según la entidad estadística.

En todo el territorio nacional hay un total de 3 millones 216 mil personas desocupadas y sólo en el mes de enero 39 mil colombianos se quedaron sin empleo.

El número de inactivos también siguió creciendo, llevando a que 545.000 ciudadanos dejaran de buscar empleo. Este resultado se debe a que en el sector de comercio y reparación de vehículos un total de 333.000 personas perdieron su empleo, en el primer mes del año.

Además, en las ramas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 252 mil colombianos perdieron su trabajo. Otros sectores en los que tampoco se generaron nuevos empleos fueron la construcción, actividades financieras y transporte.