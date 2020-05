Avianca debe pagar US$65.6 millones para no entrar en default

Como parte del reporte de emisiones, la compañía Avianca advirtió que debe pagar US$65.6 millones en capital y US$ 2 millones en intereses, para no entrar en default, que significa que no es capaz de pagar la deuda.

El informe refleja el debilitamiento de la liquidez y señala que, debido a la ausencia de apoyo financiero extraordinario de los accionistas o del Gobierno colombiano, la compañía podría incumplir este pago.

Pese a que, al 20 de febrero de 2020, la liquidez de la aerolínea permaneció en US$540 millones, su abultado número de deudas sin pagar, para los próximos meses, podrían afectar la capacidad de la compañía para soportar una caída de la demanda global de los servicios de transporte aéreo.

A esto se suma que la calificadora internacional de riesgos, Standard & Poors, rebajó la nota de la aerolínea a CCC-, pero advierte que podría haber una nueva rebaja.

"La capacidad de Avianca para absorber las adversidades de baja probabilidad se está erosionando aún más, en medio de la alta deuda, vencimientos inmanejables y costos fijos. A medida que continúa el brote de coronavirus en el mundo, afectando la economía y la demanda de servicios de transporte aéreo, la liquidez de la compañía cayó a $540 millones de dólares al 20 de febrero de 2020", señala el reporte.

Indica que, dado que la compañía tiene costos fijos mensuales cercanos a los US$50 millones, incluidos los gastos por intereses, "no creemos que Avianca pueda cumplir con el pago de deudas que vencen el 10 de mayo de 2020. Creemos que la compañía se encuentra en una etapa en la que debería priorizar la asignación de efectivo disponible entre pagos de deuda o para cubrir operaciones fijas".

El reporte señala además que la probabilidad de incumplimiento potencial o reestructuración de la deuda está aumentando. "Creemos que Avianca enfrenta la mayor probabilidad de incumplimiento en estas notas a menos que reciba un apoyo extraordinario de accionistas o el Gobierno colombiano", se indica en el reporte.

Como muchas otras compañías que sufren del golpe económico, Avianca está en conversaciones con el Gobierno Nacional para recibir apoyo. Sin embargo, a la fecha de este informe, ni la compañía ni el gobierno han hecho algún anuncio sobre la ayuda financiera futura o el alcance de la misma.

"A menos que la empresa recibe un apoyo extraordinario, creemos que Avianca podría entrar en una refinanciación de deuda en dificultades o incluso, perder el pago de la deuda", apuntó.