Avianca no suspenderá operaciones en Colombia tras acogerse a Ley de Quiebra

En una rueda de prensa virtual, Anko van der Werff, CEO de Avianca, entregó detalles de lo que se viene para la aerolínea tras acogerse voluntariamente al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el fin de preservar y reorganizar las deudas y las obligaciones fijas que tienen la aerolínea.

Como parte del proceso, la compañía además presentó varias solicitudes ante dicho tribunal para el apoyo de su reorganización y está a la espera de que se tome una decisión en los próximos días. También señalaron que las operaciones en Colombia no se verán afectadas.

En contexto: Avianca pide acogerse a ley de bancarrota de Estados Unidos

"En Colombia y en otros mercados, no estamos pensando en debilitar las operaciones. El caso de Perú es una decisión que no hubiéramos tomado sin la Covid-19, pero hemos tenido que hacer una reestructuración de la red. Sin embargo en Colombia no, absolutamente no; aquí tenemos un mercado de 50 millones de personas, con una posición mucho más fuerte que en otros países, somos la aerolínea más grande de Colombia con la red más amplia. También mercados como El Salvador y Ecuador seguirán funcionando", aclaró.

En cuanto a qué pasará con los empleados y proveedores van der Werff, explicó que "la Holding ha solicitado autorización para cumplir compromisos laborales anteriores al proceso de reorganización, así como mantener el esquema de compensación aplicable a sus empleados y con varias obligaciones que se adeudan a algunos de los socios de agencias de viaje y sus proveedores".

Por otro lado, explicó que, frente a los clientes, Avianca también ha presentado solicitudes para mantener sus programas durante todo este proceso. Adicionalmente, se podrá seguir acumulando millas y podrán continuar canjeándolas a través de LifeMiles. Además, se mantienen activos los beneficios adicionales de viajero frecuente, incluyendo acceso a Salas VIP, check-in prioritario, ascensos de cabina y otros.

Lea además: Avianca debe pagar US$65.6 millones para no entrar en default

"Avianca también espera continuar emitiendo reembolsos de tiquetes y honrar los bonos de viaje y pagos o créditos asociados a reclamos de equipaje o de servicios de acuerdo con sus políticas actuales. Dado el impacto que el COVID-19 ha tenido en los planes de viaje, Avianca continuará implementando su política de flexibilidad ante cambios de tiquetes hasta el 31 de octubre del 2020", indicó.

Del mismo modo, cuando se levanten las restricciones de viaje, la aerolínea planea reanudar sus vuelos bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad.

Sobre qué pasará con el Plan “Avianca 2021”, el CEO explicó que si bien en los dos primeros meses de 2020 la compañía había logrado resultados positivos importantes, la crisis generada por la Covid-19 agudizó los problemas financieros que enfrenta la aerolínea desde hace varios años, al punto que no pudo cumplir con el pago de más de US$60 millones en deudas, razón que lo llevó a la reorganización.

Operaciones en Perú

De acuerdo con Anko van der Werff, en paralelo a la decisión de acogerse al Capítulo 11, Avianca tiene la intención de iniciar una reducción de sus operaciones en Perú en conformidad con las leyes locales. "Esta decisión respalda los esfuerzos de ajuste de tamaño y permitirá a Avianca enfocarse en sus mercados principales al salir de su reorganización supervisada por los tribunales", señaló.

Y explicó que "la compañía rediseñó su red con 130 rutas a 76 destinos en 27 países, sumándose al lanzamiento de un nuevo modelo de tarifas "Vuela a Tu Medida" en los mercados nacionales de Ecuador y Colombia, incluidos los vuelos hacia y desde Europa".

Capítulo 11 – Proceso y Asesores

El proceso del Capítulo 11 es un procedimiento legal establecido en los Estados Unidos, que es reconocido por otros países del mundo. "Se trata de un proceso temporal que, de acuerdo con la legislación de ese país, permite a una empresa reorganizarse y completar una reestructuración financiera bajo la supervisión del sistema judicial de los Estados Unidos, al tiempo que continúa sus operaciones bajo el liderazgo de su Junta Directiva y equipo directivo", explicó la compañía.

"Para apoyar a Avianca en el proceso del Capítulo 11 y completarlo de manera exitosa, la Junta de Directores de la Compañía ha contratado asesores mundialmente reconocidos, incluyendo a Seabury Securities LLC y FTI Consulting como asesores financieros de Avianca, al igual que Milbank LLP, Smith, Gambrell & Russell, LLP, Gómez-Pinzón Abogados y Urdaneta, Vélez, Pearl & Abdallah Abogados como asesores legales", reveló Avianca.

Le puede interesar: Sindicato de pilotos de Avianca respaldó decisión de acogerse a la Ley de Quiebra

La Junta Directiva también ha sido asesorada por Willis Towers Watson, un consultor independiente de compensación, en el establecimiento de programas de retención de mejores prácticas para ciertos empleados que son esenciales para la reorganización del Capítulo 11 de la Compañía.

Avianca, con 100 años de operaciones, actualmente cuenta con una flota de 158 aviones, sirve 76 destinos en 27 países dentro de las Américas y Europa y tiene más de 21.000 empleados. Del total de países en los que opera, el 88% tiene restricciones totales o parciales de transporte aéreo de pasajeros, lo que ha obligado a la aerolínea a adoptar una serie de medidas extraordinarias y estructurales.

Entre ellas, se han incluido licencias no remuneradas para empleados, reducciones salariales temporales, reducciones de los gastos de capital no esenciales y aplazamiento de pagos de contratos de arrendamiento a largo plazo. Avianca no puede predecir cuándo se levantarán las actuales restricciones de viaje y una vez que esto suceda, no espera que los ingresos vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia en el corto plazo.