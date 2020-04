Avianca propone plan de rescate al Gobierno: cedería acciones de aerolínea

Anko van der Werff, CEO de Avianca, indicó que por la crisis de la COVID-19, las aerolíneas en Colombia podrían registrar más de 5.000 millones de dólares en pérdida. Agregó que a pesar de que se está buscando una financiación a través del sector privado, considera necesaria también la inversión económica del Estado.

Sin embargo, explicó que no sería una donación, sino un préstamo que podría ser pago a través de una combinación que incluiría una participación accionaria. El CEO de Avianca advirtió también que ante la crisis, cerca de 300 mil empleos que genera la industria de la aviación en Colombia, estarían en riesgo.

Lea también: Avianca pone en duda su capacidad para seguir operando

"Sin duda la situación del sector y de las aerolíneas es crítica. La industria necesita un salvavidas, ya que según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la pérdida global estimada en el sector es de 314 millones de dólares. En Colombia la pérdida de ingresos puede ser alrededor de 5 mil millones de dólares y además cerca de 300,000 empleos estarían en riesgo", advirtió Van der Werff.

De acuerdo con el directivo, la aerolínea necesita liquidez "y por eso estamos en negociaciones con distintos aliados, ya que no podemos cuantificar aún las pérdidas, pero el problema es de muchos cientos o incluso miles de millones de dólares. No son números pequeños".

No obstante, consideró que la crisis no podrá solucionarse si no se tiene apoyo directo del Estado. "Necesitamos el apoyo del gobierno de Colombia, donde se concentra la gran mayoría de nuestras operaciones y de nuestros empleados (...) Se necesitan recursos frescos y creemos que la única fuente de la que pueden provenir -en una crisis como ésta- es del Gobierno".

Le puede interesar: Aerolíneas piden crear destinos 'Covid Free' para la reactivación del sector

Recientemente, los directivos de la compañía explicaron que no se trataría de donaciones sino de una inversión que "debe tener un retorno adecuado, como una combinación de repago de deuda y de participación accionaria", por lo que dejan abierta la posibilidad de que el Gobierno colombiano tenga una propiedad de la empresa.

Sin embargo, hasta el momento, las aerolíneas solo han tenido "conversaciones constructivas", aunque sin una respuesta concreta por parte del Gobierno, según indicó el CEO de Avianca.