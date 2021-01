Bajos ingresos de los hogares impactaron la inflación en 2020: expertos

Los indicadores económicos del país siguen evidenciando el efecto que ha tenido la pandemia de la covid-19, en el caso de la inflación se registró la variación más baja de los últimos 65 años, al ubicarse en el 1,61% durante el 2020.

Aunque se podría pensar que este resultado beneficia el bolsillo de los consumidores, porque lo que representa es que el costo de vida de los colombianos creció a un menor ritmo frente a los años anteriores, lo cierto es que solo evidencia el impacto que tuvo el virus en los ingresos de los hogares.

El director del Observatorio Fiscal Edgar Jiménez, explica que: “la falta de ingresos obviamente afecta la demanda, porque si no tengo plata no tengo como comprar. Por otra parte, si yo vendo calzado y vestuario pero nadie me compra, tengo que hacer algo para poder venderlos, me toca hacer descuentos o rebajas y eso se ve reflejado en la inflación”.

Según cifras de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en medio de la pandemia el ingreso laboral de los hogares colombianos se redujo en cerca de 21 billones de pesos, situación que ha llevado a las familias a priorizar sus gastos mensuales.

La economista de Scotiabank Colpatria Jackeline Piraján, señaló que los datos revelados por el Dane evidencian que el grueso de los rubros variaron menos de lo que varían en promedio en un año en el que la economía opera con normalidad, además varias ramas registraron un descenso considerable en los costos, siendo los más importantes los de educación y prendas de vestir.

Para este año la experta prevé una recuperación en el indicador, “en adelante esperamos que esta inflación tienda a normalizarse, si vemos una subida en los precios eso estará significando que la economía se estará reactivando y que otra vez esos precios se están ajustando a mejor demanda por parte de los agentes”.

La inflación en diciembre creció 0.38% debido a los precios de los alimentos como carnes, incrementos en las comidas fuera del hogar y también en algunas tarifas de hoteles, mostrando una reactivación en en el turismo.