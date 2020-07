Banco de la República reduce de nuevo su tasa de interés

Por unanimidad, la Junta Directiva del Banco de la República decidió reducir nuevamente su tasa de interés, en un cuarto de punto porcentual, con lo que el referente pasa del 2,50% al 2,25%, debido al fuerte choque económico que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19 en el país.

Este es el quinto mes consecutivo en el que el Emisor decide recortar sus tasas de interés, con el propósito de apalancar la economía del país y abaratar el crédito a los hogares colombianos.

La entidad además empeoró su pronóstico sobre el crecimiento económico para este año. Anteriormente se esperaba que la economía cayera entre un 2% y un 7%, pero ahora se estima una caída más pronunciada en un rango de entre 6% y el 10%.

"La revisión tiene que ver en parte con la cuarentena, pero países que no han adoptado cuarentena tan fuerte como Colombia también están revisando sus pronósticos de crecimiento, en Perú, chile, Argentina, México los pronósticos son mucho más desfavorables que para Colombia”, afirmó el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría.

Otro de los factores que preocupa al Banco Central de Colombia es el fuerte incremento que ha tenido el desempleo en los últimos meses, pues actualmente 4,5 millones de personas no cuentan con un empleo y la tasa ronda el 20%.

“El choque del desempleo podría haber sido peor, dado que mucha gente se quedó en la casa sin buscar empleo, de manera que este tema pesa mucho en la decisión. Estamos pensando que lo peor pasó, que el segundo trimestre del año fue el peor y por eso el equipo técnico tiene un pronóstico de desempleo que oscilan entre -7%" y -10% menores que el número actual”, afirmó el alto directivo.

La entidad además prevé que el costo de vida de los colombianos seguirá disminuyendo a lo largo del año y se ubicará por debajo del 2% al finalizar este año.

En cuanto a la propuesta legislativa para que las personas puedan retirar el 10% de su ahorro pensional, el gerente afirmó que cree que es una iniciativa poco conveniente para las finanzas del país.

"En principio a mí no me gusta la medida pero no es descartable, estos son tiempos muy inusuales, por supuesto eso causa problemas para el modelo pensional del país, ya teníamos problemas en cuanto al número de pensionados posibles, la carga financiera, el esquema actual de pensiones, las inequidades, yo no quisiera que eso pasara", concluyó Echavarría.