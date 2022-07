Banco en Colombia anunció que le devolverá el 4x1.000 a sus clientes

Lulo Bank es una entidad financiera que llegó al país el pasado 14 de febrero, y desde que se dio su operación ha sido uno de los bancos digitales más activos, pues desde entonces ha alcanzado más de 220.000 cuentas activas en todo el territorio nacional.

Así las cosas, la entidad por medio de su cuenta oficial en Twitter, hizo un importante anuncio, y es que devolverá a todos sus clientes el dinero que corresponde al impuesto del 4x1.000. De esta manera, la compañía manifestó que eso se dará para aquellos que decidan hacer operaciones de transacción hasta los $2.500.000.

“Lulo bank, el banco que te devuelve plata por tus movimientos. Te devolvemos el 4x1000 en tu Lulo cuenta todos los meses por movimientos hasta por $2’500,000”, fue el mensaje que escribió la entidad por medio de sus canales oficiales a través de las plataformas digitales.

No obstante, la entidad bancaria manifestó a sus clientes que también tendrá disponible los servicios de ‘cashback’, la cual funcionará en que harpa la devolución del 0,5% a los clientes que hagan compras físicas o virtuales con la tarjeta adquirida a este banco. Sin embargo, esto únicamente será valido para las compras que se hayan realizado después del 8 de junio.

Cabe recordad que el 4x1.000 es un impuesto que consiste en el cobro de cuatro pesos por cada 1.000 pesos que se haga en medio de una transacción ya sea en cuenta de ahorros o corriente, sin importar que se hagan retiros desde un cajero, traslados de cuenta o algunos pagos.