Bancos han modificado más de 1,4 millones de deudas de usuarios

Asobancaria reportó que. en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta en país por cuenta del coronavirus, hasta el momento se han aplicado alivios a más de un 1,4 millones de obligaciones financieras, que equivalen a 32,2 billones de pesos.

Según el reporte del gremio, de estos ajustes a los créditos aproximadamente el 53 % corresponde a la modalidad de vivienda, 29 % a consumo, 17 % a comercial y 1 % a microcrédito.

En medio de esta emergencia, los bancos también han realizado ajustes a las condiciones de los créditos que estaban en mora igual o superior a 30 días, al corte 29 de febrero de 2020.

Para estos casos se han aplicado alivios a más de 24.000 obligaciones financieras, que equivalen a 463.900 millones de pesos, de las cuales aproximadamente el 59 % corresponde a la modalidad de vivienda, 36 % a consumo, 3 % a comercial y 2 % a microcrédito.

"Es necesario indicar que estos alivios no representan una tasa de interés mayor para los deudores; además, no se cobrarán intereses sobre los intereses y las personas que se han acogido no tendrán ninguna afectación en su calificación frente a las centrales de riesgo", señaló el comunicado del gremio.

Es de mencionar que los bancos de segundo piso, los cuales no tienen trato directo con los usuarios de crédito, han recibido nuevas condiciones para impulsar la mitigación del impacto económico de la COVID-19, el cual ya nos llevó a un escenario de recesión mundial.

Entre estos, recientemente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó que Bancóldex y Findeter recibieron nuevas oportunidades para ofrecer préstamos con tasas compensadas para iniciativas que estén estrechamente relacionadas con dar freno al impacto del coronavirus en el país.