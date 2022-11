Bancos mundiales se une a la experiencia híbrida phygital

La era digital ha llegado para transformar al mundo. Por eso, muchos bancos en el mundo entendieron la idea de sumar estrategias de negocio a una tendencia que se le conoce como Phigytal, es una de las alternativas que busca el fortalecimiento de las experiencias híbridas para que los usuarios conozcan la realidad y la virtualidad.

Y es que si bien en los mercados más grandes a nivel mundial, las entidades bancarias cerraron el 9% de sus sucursales en 2021, siendo una de las mayores reducciones en más de cinco años y como una respuesta a los cambios. Los puntos físicos aún siguen atrayendo a gran parte de los usuarios quienes señalan que el encuentro presencial con asesores, les da mayor confiabilidad para resolver ciertos procesos. Así como lo estipuló un análisis realizado por la firma McKinsey & Company.

“La digitalización no tiene que significar el fin de las sucursales bancarias, sino el comienzo de una era en la que los espacios se deben adaptar para generar mejores experiencias a los usuarios, y no solo se trata de implementar un Work Café al estilo del Banco Santander en Monterrey, México, sino de ir más allá y que estos espacios integren todas las herramientas de conectividad”, menciona Alejandro Duarte, quien es el Sales Manager LATAM and Business Strategy en Datawifi.

“Cuando hablamos de herramientas de conectividad nos referimos a que dentro de los espacios de wifi que hay en las entidades bancarias, los usuarios se puedan conectar sin problema a una red segura. Pero también, que este espacio digital permita llevar adelante estrategias de marketing wifi en la que las entidades pueden ofrecer un determinado producto o acceder a más data para llegar a dar un servicio a futuro hiperpersonalizado”, resaltó Duarte.

A la fecha, Datawifi ya ha contribuido con el apoyo de más de 2.000 sucursales en las principales entidades financieras en países como Colombia, Panamá, Perú y Ecuador a tener zonas de wifi que tengan conectividad segura en la cual se han logrado conectar más de 4 millones de usuarios con el objetivo de hacer uso de cliente Interno y Externo, pero adicional, continúa apoyando a otro tipo de entidades bancarias de toda la región que van en un proceso desde México hasta Argentina.

Este tema ha tomado cada vez más fuerza en medio de un contexto donde la Superfinanciera señala en su reporte de este 2022 que los canales no presenciales, es decir, banca móvil e internet, volvieron a ser los más utilizados por los clientes, puesto que representan el 72,7% del total de operaciones que fueron reportados en los primeros seis meses del presente año.