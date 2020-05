Bancos recibirán documentación de empresas para acceder al subsidio de nómina

El funcionario reiteró que esos recursos económicos serán girados directamente a las empresas, a través de las mismas entidades bancarias.

“La empresa una vez reciba y el giro terminará de pagar el sueldo. Nosotros estamos dando un 40% del salario mínimo por lo que las empresas que tienen un contrato de trabajo con estos trabajadores que debe ser por el mínimo o más del mínimo, tendrán que poner el resto de la plata para cumplir con el pago de los salarios”, subrayó.

La entrega de estos documentos se cumplirá de acuerdo como lo defina cada entidad bancaria, ya sea de forma presencial o virtual.

Londoño señaló que este apoyo será para los trabajadores formales, por lo que las empresas que se postulen tienen que cumplir con el pago de la seguridad social.

“Nosotros estamos protegiendo al empleo formal, es por eso que se tiene que demostrar que se paga los aportes seguridad social a los trabajadores y eso se debió haber hacer a través del sistema financiero y por eso estamos pidiendo estos certificados”, manifestó.

Indicó que el Gobierno flexibilizó la manera en la que se demuestre que se registró una disminución de los ingresos económicos en el marco de esta pandemia, los cuales tendrán un proceso de control y verificación.

“Nosotros hablamos con los organismos de control y nos dieron unas buenas ideas. Por eso, les estamos pidiendo la planilla del pago de seguridad social de abril cuando no existía el beneficio y por eso no nos pueden estar metiendo trabajadores que no tenían registrados", dijo.

Agregó que "adicionalmente, les estamos diciendo que les vamos a mantener un máximo de trabajadores como los que tenía en febrero antes de la pandemia y no puede cambiar más del 20 por ciento de esos trabajadores”, subrayó.

A su vez señaló que se adelantará una evaluación cédula por cédula, para evitar que se presenten personas que no corresponden.

“Todos estos meses vamos a evaluar este número de trabajadores para que no cambie en más de un 20%”, indicó.

Concluyó que la evaluación mes a mes que se realizará, permitirá saber si las empresas después de recibir el subsidio han despedido a sus trabajadores.

“Aquí las empresas tendrán que devolver los recursos de esos trabajadores que ya no están, porque a las personas que se queden con los recursos les caerá toda las sanciones fiscales, administrativas y penales a las que haya lugar”, subrayó.