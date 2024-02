Bitcoin en Colombia: ¿De cuánto debe ser la inversión mínima?

Bitcoin está en camino de lograr su mayor aumento mensual desde octubre de 2021, alcanzando un hito al superar los US$61.000 por unidad el 28 de febrero. Esta criptomoneda ha experimentado un ascenso significativo, marcando un aumento del 39% durante el mes de febrero.

Este incremento se atribuye en gran medida al lanzamiento de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado en los Estados Unidos a principios de enero, lo que ha generado un frenesí de compras entre inversores tanto minoristas como institucionales. Este aumento ha avivado el optimismo entre los alcistas de las criptomonedas, quienes vislumbran la posibilidad de que Bitcoin supere su récord anterior de casi US$69.000.

Lea además: Los tres riesgos principales al invertir en un CDT

El interés en esta moneda digital sigue en aumento, tanto de parte de los inversores minoristas como de las instituciones financieras, que buscan exponerse al oro digital en un contexto de incertidumbre económica global.

A pesar de algunas preocupaciones sobre una posible corrección en el mercado, la entrada en los ETF de Bitcoin al contado parece ser constante y sin obstáculos. Sin embargo, algunos analistas advierten sobre los elevados costos de financiamiento que podrían plantear un riesgo para los inversores.

El miércoles, se liquidaron casi US$43 millones de posiciones cortas en Bitcoin, lo que refleja una tendencia hacia la confianza en la continuación del rally alcista. Sin embargo, estos movimientos también destacan la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de los inversores de estar atentos a los posibles riesgos.

Bitcoin en Colombia: esta es la inversión mínima

Ante este panorama, los inversionistas tienen en la lupa la posibilidad de hacer compra de esta criptomoneda. En el caso de Colombia, hay varias consideraciones que se deben tener en cuenta.

En diálogo con RCN Radio, el experto en finanzas personales e inversión, Andrés Moreno, aseguró que en el país no se cuenta con una regularización de las criptomonedas, por el monto mínimo puede variar.

“Para comprar en Colombia, no está regulado, nadie lo ofrece, toca que en el uno a uno las personas en plataformas y puede comprar fracciones de Bitcoin es decir, un bitcoin, vale 60 mil dólares, no quiere decir que la persona solamente pueda”, mencionó Moreno.

De interés: ¿Cómo recibir remesas desde el exterior con NEQUI?

El experto en inversiones, además, menciona que estos activos se pueden usar como inversión de corto plazo. “Otros han preferido dejarla hasta que suba y suba, pero en general toca tener mucho cuidado, porque atrae más apostadores ludópatas que inversionistas institucionales los grandes fondos no invierten en ello Warren Buffet no invierte en ello y adicionalmente, pues los brokers y casas de bolsas son felices con este tipo de activos, porque ellos buscan es que los inversionistas se muevan compren y vendan y con esa volatilidad, pues espectaculares bitcoin”, destacó.

También se destaca que la inversión en criptomonedas mantienen una alta volatilidad, pues desde hace dos años están a 17 mil dólares, y ya vale 60.000 y venían 64.000, o sea, 64.000, 17.000, otras 60.000.

Así las cosas, la recomendación es no invertir en ese tipo de activos más del 10 o el 15% de su capital disponible, así como no apalancarse ni pedir prestado para esto.

“Las inversiones en general, sean criptos o no sean cripto, sea bitcoin o no sea bitcoin, no son para pagar deudas ni para traer ingresos pasivos ni para compensar gastos ni tampoco es el que más compra el que mejor le va; son inversiones de alto riesgo donde las personas solamente deben comprometer capital de riesgo líquido”, concluyó.