Largas filas se evidencian desde muy temprano en Bogotá por parte de varios capitalinos a las afueras de los grandes almacenes de cadena, con el fin de aprovechar los descuentos tras el segundo Día sin IVA.

Cabe recordar que las ventas también empezaron a medianoche de forma virtual desde las diferentes plataformas de las empresas a las que aplica este día.

“Yo compré un portátil como a las 2:00 a.m por Internet y me aplicó el descuento, yo entré por simple curiosidad porque iba a ir al almacén temprano hacer fila porque había pocas unidades, pero sí lo pude comprar desde mi casa y me traen el producto, me parece rápido y no se expone por el Covid-19”, aseguró Jhonatan, comprador virtual.

Lea también: No se exigirá carnet de vacunación durante segundo Día sin IVA

En las filas presenciales de los almacenes de cadena se ve gente con ruanas y cobijas porque están desde las 4:00 a.m de hoy viernes, a la espera de apertura de las puertas con planes de comprar electrodomésticos para sus respectivos negocios y hogares.

Por su parte, los trabajadores de los comercios exigen en las puertas que los compradores tengan bien puesto el tapabocas y aplican gel o alcohol, dando orden a las filas y evitando aglomeraciones.

“Este día sin IVA es espectacular porque la gente aprovecha las compras sobre todo para diciembre y es una buena oportunidad, yo compré un televisor de 55 pulgadas, costaba $2.300.000 y costo $1.900.000, la gente debería madrugar porque se acaban las unidades y la idea es comprar lo que uno quiere con descuento y a tiempo”, dijo un comprador madrugador.

Le puede interesar: Así puede aplicar a los cursos gratuitos de inglés de la Alcaldía de Bogotá

“Yo compré una nevera, una lavadora y un televisor en total todo me costaba $2.700.000, pero logré comprar todo en $2.300.000 además si necesitaba estos artículos para mi hogar, yo pagué de contado porque ya había ahorrado y estaba esperando estos días sin IVA; falta otro y estoy pensando en comprar el equipo, pero prefiero esperar al tercer día sin IVA”, aseguró otra compradora.

La hora de compras empezó a regir desde las 12:00 a.m. de hoy viernes 19 de noviembre, en las plataformas virtuales de las empresas, desde esa hora se está comprando sin IVA por parte de varios cibernautas; el descuento finalizará a las 11:59 p.m. de hoy viernes.

“No estamos pidiendo el carné de vacunación contra el Covid-19 pero si estamos exigiendo el uso correcto del tapabocas y aplicación de alcohol; además de la distancia que estamos manejando en las filas para evitar aglomeraciones”, manifestó Ruben, uno de los empleados de los almacenes de cadena encargado de dar ingreso a personas.

No se acaba el segundo día sin IVA y varias personas ya están esperando el viernes 3 de diciembre para hacer más compras y tener la oportunidades participar en los descuentos para los regalos de navidad ya que a muchos les adelantan la prima de fin de año.