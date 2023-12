Bruce Mac Master fue elegido como presidente del Concejo Gremial para 2024

El Consejo Gremial decidió de manera unánime que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, estará al frente de la Mesa Directiva para el 2024 y Camilo Sánchez presidente de Andesco presidirá en 2025.

Mac Master aseguró a RCN Radio que: “el doctor Camilo Sánchez tuvo una actitud grande, generosa, mediante la cual, digamos, él aceptó que nosotros tuviéramos la presidencia el primer año y él haría la presidencia el segundo año".

En contexto: Postulan a Bruce Mac Master para presidencia del Consejo Gremial en 2024

Asimismo anunció que como decisión unánime del Consejo Gremial se va a trabajar en una mesa directiva compuesta por cuatro integrantes en cabeza de Bruce Mac Master, Camilo Sánchez, “nos acompañan entonces en las vicepresidencias también el doctor Jorge Enrique Bedoya de la SAC, y el doctor Nicolás Botero de FedeSeguridad”

Por su parte, Camilo Sánchez actual presidente de Andesco, aseguró que esta decisión es el resultado de lograr unir a todo el Consejo Gremial, “yo quiero decirles que en este momento el país necesita decisiones como las que tomamos. Yo me siento muy orgulloso de haberle dicho al doctor Bruce que él fuera el que tenía que encabezar este primer periodo porque no hubo votación. No votamos. Tuvimos la grandeza de unir a todo el Consejo Gremial”, afirmó a RCN Radio.

Le puede interesar: Gobierno destinará $34.000 millones para beneficiar a mipymes colombianas

Bruce Mac Master, el nuevo presidente del Consejo Gremial afirmó que: “vamos a ayudar a tener las mejores reformas de la mejor forma posible y que tenemos unidad para el bien de Colombia”.

Hay que recordar que Mac Master es economista de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en desarrollo económico. Actualmente, se desempeña como Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Desde la ANDI, se ha propuesto que Colombia sea uno de los países más competitivos de América Latina, e impulsa un trabajo para profundizar y hacer más evidente la labor del empresariado colombiano en pro de la construcción de un país más equitativo, más productivo y con mayor inversión social.

Dirigió y tuvo a su cargo la creación del Departamento para la Prosperidad Social -DPS- del Gobierno Nacional. Allí lideró, como cabeza del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, la formulación de política social y la ejecución de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables, víctimas del conflicto, niños niñas y adolescentes, y adulto mayor.