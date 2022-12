Buñuelos se salvan en Navidad: precio del queso bajó

Así las cosas, aquí le damos un aproximado de cuánto le podría salir la cena navideña.

Cena navideña: En cuánto saldría con la inflación en las nubes

- Pavo: Cerca de $25.000 estaría el de medio kilo, pero si ya son varios y necesita uno más grande estaría en $48.000

- Tamal: En el 2021 costaba cerca de $4.000, pero con la inflación al tope llegó a los $5.000

- Lechona: El año pasado no superaba los $10.000 y este año incrementó cerca de $2.000 ubicándose en $12.000

- Buñuelos: Este alimento que se ve en cualquier fecha, pero más en Navidad, pasó de los $600 a los $1.000.

- Vino: Para acompañar las comidas con una buena bebida, está vino. Este se puede encontrar en $20.000, todo depende de cuál prefiere.

- Uvas: Para pedir los deseos a las 12 a.m. Las más conocidas son las importadas que están en $20.000 el kilo y las isabelinas cerca de los $5.000

- Pan baguette: No bajaba de $3.000 y ahora ya ni se encuentra en menos de $4.000