Actualmente miles de colombianos se encuentran en el proceso de búsqueda e inversión en vivienda nueva; no solamente por la amplia oferta que existe en el mercado, sino también por la expectativa de los nuevos propietarios de hacer realidad su sueño de tener un hogar propio.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se ha incrementado la confianza de los colombianos para adquirir vivienda nueva y prevé, para el cierre de este año, ventas aproximadas de 232.300 unidades.

Sin embargo, la búsqueda de vivienda propia puede llegar a ser un proceso desafiante, teniendo en cuenta la amplia oferta que existe en el mercado y también la presión de realizar una buena inversión a largo plazo. Por esta razón, le ofrecemos una serie de recomendaciones realizadas por expertos, para realizar una inversión segura y satisfactoria.

Planee la inversión: el definir cuál es la capacidad de pago y endeudamiento es el mejor punto de partida, ya que de ellos dependerá directamente qué tipo de propiedad está al alcance de cada persona. También es recomendable tener ahorros, de no ser el caso, es el momento para iniciar con este hábito, el cual puede aportar mucho al momento de la inversión.

Consulte las características del inmueble: luego de tener claro su presupuesto, cuando se inicie la búsqueda de vivienda es importante analizar puntos como la ubicación, los accesos a vías y transporte público, cercanía con centros educativos y de salud. Según el caso, también es bueno determinar si se busca es un sector más comercial o residencial.

Consultar alternativas de financiación: hoy existen varios apoyos y métodos de financiación, entre ellos, subsidios de vivienda VIS y no VIS, Jóvenes Propietarios, y los beneficios de cada constructora. De acuerdo con la constructora Bienes & Bienes, el programa B&B Plus es una alternativa que brinda diferentes posibilidades: pagar la cuota inicial mientras las personas viven en el inmueble, recibir comisión por recomendar la organización a algún amigo o familiar, y hasta entregar un apartamento usado como parte de pago para uno nuevo, entre otros beneficios.

Es aconsejable estudiar las condiciones y empezar a realizar el proceso con tiempo. Hay que tener cuenta que la mayoría de las compras de vivienda en Colombia se realizan haciendo uso de métodos de financiación como el crédito hipotecario o leasing habitacional, con los que se puede cubrir hasta el 70% o 90% del valor total inmueble, dependiendo de la entidad financiera, el proyecto y el perfil crediticio de cada persona.

Tenga en cuenta las proyecciones de crecimiento: es fundamental tener presente la posibilidad de crecimiento del sector donde se encuentra el inmueble, así como su tendencia de valorización. Esto es fundamental, pues le permitirá tener la certeza de haber realizado una buena inversión con proyección a largo plazo.

Busque asesoría confiable: el sector de la construcción siempre está en constante dinamismo, por eso, es importante buscar asesoría de profesionales que estén actualizados en el tema y que le brinden información de valor, entendiendo sus preferencias, requerimientos y la expectativa de su nuevo hogar.