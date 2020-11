Caída del precio e importaciones afectan a productores de papa: Dignidad Agropecuaria

El director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria señaló que los intermediarios siguen siendo la mayor problemática que tiene el gremio en el país.

“En el país no tenemos una relación que permita que el comerciante esté obligado a comprar a un precio que sea igual a costos de producción más una tasa de utilidad para el productor... se obliga a vender con una tasa de intermediación que termina generando un sobrecosto o una especulación contra los productores del país”, subrayó.

Señaló que se está generando un desorden en el mercado con las importaciones de papa, las cuales son innecesarias teniendo en cuenta que Colombia tiene la capacidad de producirla.

“Nosotros estamos en el orden de 2.700.000 toneladas de papa al año, de manera que da un consumo que no es mayor y este año no lo fue, porque la grave situación de ingresos de los colombianos no les permitieron comprar comida, ni vestuarios ni nada. Bajó el consumo en los colombianos”, afirmó.

Advirtió que las importaciones de papa congelada podrían generar alrededor de las 65 mil toneladas este año, que en papa fresca podrían representar 165 mil toneladas.

“En un momento de menor consumo terminan reventando los precios y eso ha hecho que la gente esté vendiendo en las carreteras los bultos de papa a 7.000 y hasta 10.000 pesos... es increíble el daño que se le está haciendo a los productores del país”, subrayó.

El líder de Dignidad Agropecuaria dijo que ellos han realizado diferentes propuestas al Gobierno Nacional, mientras denunció que dichas iniciativas no han sido tenidas en cuenta.

“Le hemos dicho al Gobierno que compren ellos y repartan a la gente que no tiene con qué comprar, pero el Gobierno cree que ese tipo de subsidios son malos, no le sirven a la economía. Necesitamos que se pueda reactivar el ingreso de los productores, para que puedan volver a sembrar y salgan de esta situación tan penosa que están atravesando”, resaltó.

Finalmente, los productores de papa realizarán el próximo 13 noviembre una "regalatón de papa", para llamar la atención del Estado y que se genere un un mayor esfuerzo para solucionar esta crisis.