Calcule su declaración de renta 2022: Pasos y datos que debe tener en cuenta

DATOS PARA TENER EN CUENTA:





• Pagos adicionales de salud.



Si usted tiene medicina prepagada, algún seguro o póliza privada de salud, éstas son deducibles del impuesto de renta hasta un valor máximo de 192 UVT, Unidad de Valor Tributario, que a partir de enero de 2022 será de $38.004

• Dependientes.



Si tiene hijos menores de edad o personas que dependen económicamente de usted, puede hacer una deducción del 10 % de su ingreso bruto mensual de hasta 32 UVT,

• Aportes a seguridad social.



Si es empleador, los aportes que haga a la seguridad social de sus trabajadores son deducibles del impuesto a la renta.

Si por el contrario es empleado, tenga presente que sus aportes a seguridad social deben ser declarados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.



• Aportes voluntarios a pensiones obligatorias.



Este ítem está limitado a 30 % del ingreso anual que perciba, hasta 3.800 UVT



• Aportes a cuentas AFC.

Igual que en el punto anterior, el dinero que deposite en Cuentas de Ahorros para el Fomento de la Construcción, AFC, está limitado al 30% de tu ingreso anual.



• Pensiones voluntarias.



Estos aportes son considerados como renta exenta y puede disponer hasta del 30 % de tu ingreso neto gravado, sin exceder las 3800 UVT.



• 4x 1.000.



Este Gravamen a los Movimientos Financieros es el impuesto que paga cuando retira dinero de sus cuentas bancarias o de algún producto financiero y no lo tiene que pagar en tu declaración de renta, es decir que puede deducirlo.



• Donaciones.



En el artículo 257 del Estatuto Tributario se estipula que las donaciones realizadas a entidades sin ánimo de lucro tienen un descuento del 25 % del valor donado en el año. Aunque existen entidades cuyas donaciones son completamente deducibles.



• Intereses por créditos hipotecarios o leasing habitacional.



Si tiene un préstamo de vivienda vigente, se le descontará el pago de los intereses hasta 1.200 UVT.



• Intereses pagados por créditos educativos con el Icetex.



Igual que en el ítem anterior, puede reducir los intereses pagados por créditos educativos con el ICETEX, pero en este caso no puede exceder los $3,4 millones anuales en 2021.