Campaña #PorMiEmpresaYo busca inspirar empresarios y trabajadores durante la pandemia

Otras de las personas que ya hacen parte de la campaña a través de las redes sociales, indicaron que "por mi empresa yo cuido los valores que durante años nos hemos esforzado en construir", tal y como lo señaló Claudia Gutiérrez.

Entre tanto, Cristian Torres señaló que "por mi empresa me pongo la camiseta todos los días esperando que sea competitiva".

Más en: Gobierno dice que en 2022 la generación de energía limpia representará el 12 %

#PorMiEmpresaYo , y mis empleados no me he rendido sigo luchando, aun que las puertas del sector financiero y las supuestas ayudas no llegan a todos aca sigo, por que la creatividad no para, la perseverancia es nuestra bandera.