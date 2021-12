Cártel en la industria del acero: Piden a la SIC investigar posible monopolio en Colombia

El presidente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que realice una investigación más rigurosa y detallada sobre el monopolio que existe en la industria del acero.

Díaz explicó que “se ha informado a la Superintendente de Industria y Comercio que existe un monopolio del acero y se ha manejado con algo de prudencia. Por eso, la Superintendencia no ha llegado a actuar, pero quienes vivimos en el mercado de la construcción sí sentimos que hay un monopolio que se viene manejando entre dos o tres empresas y que está afectando el valor del acero".

Lea también: ¿Cuáles son los efectos de la crisis del coloso Evergrande en Colombia?

“La SIC dice que ha revisado, pero que no encuentra ningún motivo para abrir una investigación formal. Cuando la Superintendencia realmente se mete e investiga y más en un mercado como el del acero que hay tan pocos competidores y que le pega a un sector importante como el de la vivienda, me parece que debería darse un proceso de investigación mucho más detallado y juicio por parte de ese organismo”, agregó.

Asimismo, mencionó que "lo que ha dicho el gremio del acero es que sí hay disponibilidad. El Ministerio de Comercio se ha reunido con ellos y dicen que si hay capacidad de producción. La Cámara Colombiana de la Construcción estaba pidiendo el levantamiento de aranceles para así permitir que el hierro del exterior llegue para poder abastecer la demanda que tiene Colombia”.

“Pero estamos en una pelea porque sentimos que hay monopolio a nivel del precio del hierro. Viene decantando y ajustándose ya que les dio miedo que el Ministerio de Comercio quitará aranceles para traer el hierro del exterior y lo cual generaría una competencia en mi criterio mucho más sana que la que hay hoy”, aseguró.

El presidente de Oikos, dijo que “es bueno reducir los aranceles y eso no quiere decir que no haya que defender la producción nacional. Hay un punto medio donde no se debe acabar con la industria nacional, pero tampoco que se permita que esa industria abuse de los precios del hierro y del acero porque eso le pega al déficit de vivienda y la capacidad de compra de la gente”.

Le puede interesar: Avianca responde a inconformidad de usuarios por sobreventa de tiquetes

"El Gobierno debe buscar un punto medio donde nuevas compañías lleguen, pero de alguna manera, regule el volumen de hierro que va entrando para no deteriorar a las industrias nacionales, pero sí ponerlas a competir en unas condiciones justas para el mercado", concluyó.