Centrales obreras anuncian nueva caravana automovilística nacional de protesta

El próximo 21 de septiembre, las centrales obreras nuevamente realizarán una caravana automovilística de protesta por las decisiones del Gobierno Nacional en el marco de la atención de la pandemia del coronavirus.

La movilización que tendrá como destino el Ministerio de Trabajo y buscará llamar la atención del presidente Iván Duque, pero también del ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera, para expresarles el gran inconformismo que se tiene en el sector laboral del país por el decreto 1174.

Lea además: Se intensifica el debate sobre tenencia de armas por parte de la Policía

El presidente de la Confederación General de Pensionados John Díaz, afirmó que además seguirán protestando por las decisiones que atentan contra los trabajadores.

“Hemos venido participando en el Comando Nacional Unitario que comprende a las Centrales Obreras y nosotros los pensionados, hemos decidido convocar a una gran caravana automovilística para el próximo 21 de septiembre que nos llevará precisamente al ministerio del Trabajo”, subrayó.

Indicó que en el marco de esta manifestación se contarán con todas las medidas de bioseguridad de cada uno de los participantes que podrán acudir con el tapabocas, pero sobre todo manteniendo la distancia social.

“Estamos exigiendo la derogatoria del decreto 1174 porque definitivamente así el gobierno desmienta que no hay reforma laboral o pensional, si consideramos que esto va a suceder”, indicó.

Resaltó que además pedirán la convocatoria para la negociación del pliego de peticiones del comité de paro que hasta el momento no ha sido analizado por el Gobierno Nacional.

Le puede interesar: Invima autoriza reclutamiento de voluntarios para vacuna Johnson & Johnson en Colombia

Ante este grave panorama las centrales obreras han realizado diferentes actividades para frenar un inminente paro nacional.

“Frente a la Misión de empleo, se ha decidido no asistir a las reuniones y mejor retirarnos, al considerar que no tiene sentido estar en una organización en la que no se valoran sus opiniones y el presidente en materia laboral continua tomándolas sin que nadie pueda opinar”, subrayó.